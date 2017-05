Nueva York acoge un festival que pone el foco en las realidades de los hispanos LGBT

Ricardo Negrón, quien sobrevivió el ataque en Pulse; la activista transgénero Cecilia Gentili; Gabby Rivera, quien escribe la serie "America" para Marvel y Rubén Ríos Vergara del Latino Commission on AIDS protagonizaron el panel que moderó el presidente de la Federación Hispana, José Calderón.

MANHATTAN, Nueva York. - Esa intersección entre lo hispano y lo LGBT llama a ser tema de conversación, llama más que todo, a no ignorarse. Fuerzafest Nueva York es un festival que explora ese cruce de caminos, que le da visibilidad a temas, historias y personajes que ponen de relieve esa realidad.

Este miércoles, el festival que tiene una programación de cine, arte, teatro y coloquios y que se extenderá hasta el domingo 21 de mayo, dio inicio con un panel que se llamó apropiadamente: "Derribando muros".

"Queremos hacer un llamado a la acción por medio de la comunidad. En años recientes, hemos tenido muchas victorias en la comunidad, desde el matrimonio gay y otros derechos pero todo está siendo atacado. Es momento de reevaluar estrategias sobre cómo defender nuestros derechos que son derechos humanos básicos", afirma Mario Colón, director y curador de Fuerzafest.



"Hay tantas maneras de ayudar a la juventud LGBTI, si de verdad quieres hacerlo. Puedes invertir en comunidades locales para que tengan los servicios que necesitan o a través de un voluntariado porque si las comunidades son fuertes, las escuelas también", dijo Gabby Rivera, quien escribe el cómic America para Marvel.



Rivera era una de los panelistas junto a Ricardo Negrón, quien sobrevivió el ataque en la discoteca Pulse en Orlando, Florida; la activista transgénero Cecilia Gentili y Rubén Ríos Vergara del Latino Commission on Aids.

Ese tema del apoyo fue esencial en el turno de Rivera, haciendo énfasis en que "cuando digas 'te apoyo', hazlo más allá de un post de Facebook, sino estando ahí".

Cecilia Gentili y Rivera trajeron a discusión la molestia que causa cuando los políticos toman decisiones sobre los cuerpos y las identidades sexuales.

"El gobierno de Puerto Rico tiene cosas más importantes por las que preocuparse que a dónde voy al baño. Pero esto no es solo en Puerto Rico sino un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos", planteó Gentili, aludiendo a una carta que firmaron organizaciones y activistas de EEUU y enviaron al presidente del Senado de Puerto Rico contra una orden que prohíbe a los transgénero que trabajan allí usar los baños y vestuario que corresponden a su identidad de género.



La comunidad LGBT vive entre adelantos y atrasos, como planteaba Rivera. "Hay trabajo haciéndose, pero todavía hay estigma y por más apoyo y pensamientos radicales de algunos, siempre está ese push back de conservadores".

José Calderón, presidente de la Federación Hispana y moderador de este panel, recordó las luchas de la comunidad trans. Gentili le decía que aunque otros países acogen a quienes deciden irse de los suyos para vivir con mayor libertad, como inmigrante reconoce lo difícil que es dejar la familia, los amigos y la cultura de donde uno proviene.

"Necesitamos sentirnos seguros en nuestros países y donde están nuestras familias", reflexionó.

Ricardo Negrón trajo a discusión el tema de la presencia policiaca en los eventos de Pride, que celebran el orgullo gay.

"La policía también son personas, tambien son LGBT, son negros, Latinx", dijo al contar de un artículo que leyó que decía que algunos no quisieran esa presencia de oficiales en los desfiles.

"Por supuesto que no", le dijo Rivera. "Pero, ¿y si son LGBT?", cuestionó Negrón. "Pues que vengan en tank top y shorts, no tienen que venir en uniforme. No necesito presencia policiaca para sentirme segura", expuso Rivera al opinar que "hay policías buenos pero que forman parte de un sistema que nos pone en la cárcel".



Como uno de los que vivió el trauma de Pulse en Orlando, y poder usar sus testimonios para crear conciencia de las batllas de la comunidad LGBTI, Negrón aseveró que la policía sí lo hace sentirse seguro.

Rubén Ríos Vergara reconoció las complejidades del tema pero indicó que él quisiera sentirse seguro en los eventos de Pride pero sin convertirse en un blanco. Ríos cree que es necesario crear empatía en los policías y educarlos para que se construyan relaciones de mayor confianza entre la comunidad y ellos.

Ya lo recordaba Mario Colón al hacer hincapié en esa dualidad de ser hispano y LGBT que, si se da en el marco de no tener documentos, presenta otras complejidades: "Ahora mismo si eres latino/hispano, LGBT e indocumentado tienes una lucha mayor. La gente que es latina viene de países con un machismo que impera, y a nivel religioso. Esa lucha siempre ha estado".

Por eso, el festival quiere al menos conversar sobre ese mapa de realidades entre expresiones artísticas y paneles como el de este miércoles, en un intento para "romper los muros que nos detienen", como finaliza Colón.

Entra aquí para detalles de la agenda de Fuerzafest.

