La policía de Nueva York y Londres investigan si hay evidencia en contra de Harvey Weinstein

La policía de Nueva York y Londres están tratando de identificar a posibles víctimas adicionales de Harvey Weinstein e indagando en denuncias existentes en contra del productor de Hollywood, que fue acusado de acoso por una veintena de mujeres, incluyendo conocidas actrices como Angelina Jolie y Ashley Judd.

En la ciudad de Nueva York, las agentes policiales intentan determinar si hay denuncias adicionales en contra de Weinstein, por lo que están revisando sus archivos para dilucidar si alguna mujer había presentado alguna denuncia en contra de quien fuera hasta este fin de semana un peso pesado de la industria del cine, precisó la agencia AP. Hasta el momento, dijo el portavoz, no ha sido encontrada ninguna queja.



publicidad

Asimismo, el jefe de detectives de la ciudad, Robert Boyce, dio la orden de identificar y hablar con cualquier potencial víctima, incluyendo a las mujeres que hablaron sobre sus incidentes con Weinstein en un artículo de la revista The New Yorker, dijeron fuentes que pidieron no ser identificadas a AP y a The New York Post.

Detectives de Nueva York ya investigaron a Weinstein en 2005 después de que una modelo italiana denunció que él le tocó los pechos y otras partes del cuerpo. En ese entonces, los detectives le colocaron un micrófono y grabaron una conversación entre ella y el productor, en la que se escuchó cómo intentó convencerla de entrar en su habitación.

“¿Por qué me tocaste el pecho ayer?”, preguntó la modelo de 22 años en la grabación publicada por The New Yorker. “Por favor, lo siento, simplemente entra, estoy acostumbrado a eso. Por favor, vamos”, le respondió Weinstein.



A pesar de la existencia de esta grabación, el fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. dijo en ese momento que no tenía evidencia suficiente como para presentar cargos en contra de Weinstein. Según Vance Jr., sus "mejores abogados" revisaron la evidencia y decidieron cerrar el caso apenas dos semanas después de que la modelo presentó su denuncia.

Londres también investiga



Mientras tanto, en Londres, Scotland Yard dijo al diario The Guardian que la policía metropolitana recibió una queja de abuso sexual por parte de la policía de Merseyside el pasado 11 de octubre. "La alegación será evaluada por oficiales del comando de ofensas sexuales y abuso de menores", aunque no quedó claro si la denuncia está relacionada con una menor de edad.



publicidad

El modus operandi del productor solía ser el mismo: las mujeres acudían a una habitación de hotel con el pretexto de mantener una reunión laboral con Weinstein. Una vez en sus aposentos, el hombre se desnudaba, se masturbaba en su presencia, les pedía que le dieran un masaje o que lo observaran mientras se duchaba o las asaltaba sexualmente.

Este jueves, Weinstein intentó defenderse diciendo que necesita buscar ayuda y que espera recibir una "segunda oportunidad". "No estoy bien, pero lo estoy intentando. Tengo que conseguir ayuda, muchachos", dijo el productor a las cámaras de TMZ frente a la casa de su hija en Los Ángeles.