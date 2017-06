A casi un mes del arrollamiento en Times Square, presentan legislación para instalar más barreras que protejan a peatones

NUEVA YORK. - A días de que se cumpla un mes del arrollamiento que dejó una mujer muerta y 22 heridos en Times Square, una autoridad local presentó este jueves una legislación para instalar unas barreras de metal que protejan a los peatones de un ataque o un accidente en la ciudad de Nueva York.

La legislación, iniciativa del concejal dominicano Ydanis Rodríguez, buscaría que se extienda el uso de esas barreras de metal más pequeñas, como estas que se ven en uno de sus tuits.



Less than a mo after a driver killed a ped in Times Sq. we're taking action to install more bollards like one that stopped him & saved lives pic.twitter.com/14nISTlWNr

— Ydanis Rodriguez (@ydanis) June 15, 2017