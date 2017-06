Camioneta atropella a peatones en el London Bridge y la policía cierra la zona. Vea la cobertura en vivo aquí

Medios ingleses informan que una furgoneta atropelló a los peatones en el puente de Londres.

En vivo la cobertura del incidente

Por el momento no hay información sobre posibles víctimas, pero las autoridades han informado del cierre de la estación de Metro del Puente de Londres.

La reportera de la BBC, Holly Jones, quien estaba en el puente en el momento del incidente, dijo que la furgoneta era conducida por un hombre y que "probablemente viajaba a unas 50 millas por hora".



La policía metropolitana de Londres aseguró en su cuenta de twitter que: Se trata con un incidente en # LondonBridge.



We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed.

