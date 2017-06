EEUU ahora puede investigar las redes sociales de cualquier solicitante de visa

Estados Unidos incluyó un nueva nueva casilla en su planilla de solicitud de visas en la que solicita detalles sobre los perfiles en redes sociales durante los últimos cinco años, así como información biográfica de los 15 años anteriores a la petición, confirmó una vocera del Departamento de Estado a Univision Noticias.

La Oficina de Administración y Presupuestos ya había aprobado la medida el pasado 23 de mayo y el Departamento de Estado comenzó a implementarla dos días después.

La medida es parte de un "exhaustivo" control de seguridad al que podría ser sometido cualquiera en cualquier parte del mundo, sin excepciones, explicó Lydia Barraza, vocera del Departamento de Estado. Y además de las redes sociales, si los funcionarios consulares lo consideran, se pedirán los números de pasaportes anteriores del solicitante y sus familiares, información sobre viajes y empleos previos, así como personas de contacto.



Quienes hayan estado en zonas bajo control de organizaciones terroristas tendrán que entregar, además, "detalles precisos" de su estancia en esos países, explica Barraza. "Permite evaluar si los solicitantes no reúnen las condiciones para obtener una visa en Estados Unidos", dice, al precisar que ni la raza ni la religión serán consideradas en esas evaluaciones.

En total, calculan que se verá afectado 1% de los 13 millones de solicitantes de visas en el mundo.

En un comunicado de prensa del 4 de mayo, el Departamento de Estado había explicado que el no consignar alguno de los datos enumerados anteriormente no resultaría en una negación inmediata de la visa, siempre que el funcionario consular a cargo del caso considere que el solicitante tiene razones de peso para no presentarlos.



publicidad

Barraza reiteró que no serán exigidas las contraseñas de cuentas de correo electrónico o de redes sociales de los aplicantes.

Los críticos de esta medida, sostienen que las nuevas preguntas podrían aumentar los retrasos en el proceso y desalentarían a estudiantes y científicos extranjeros que planeen visitar Estados Unidos, refiere la agencia Reuters.

El anuncio responde a un memorando del presidente Donald Trump emitido el 6 de marzo, en el que pedía la implementación de nuevos protocolos para evaluar con mayor rigurosidad a quienes parecieran no ser elegibles para una visa estadounidense.