EEUU evalúa pedir más información a ciertos solicitantes de visas, incluyendo sus redes sociales

Juan Carlos Olmos (el de la izquierda de la imagen, junto a su esposo) es un inmigrante de 25 años de origen mexicano que trabaja en los campos de maíz y frijol de Homestead. "En mi trabajo solo tres que tienen papeles fueron a trabajar, pero los demás no", le contó a Univision Noticias. "La comunidad tiene que estar unida. Esto es lo que significa la democracia, el poder que tenemos. Solamente porque no tenemos papeles no quiere decir que tengamos que estar escondidos. Tenemos que seguir luchando por la justicia, por la libertad y por los sueños".

Foto: David Maris | Univision

