Martinelli también espió a estadounidenses, dice testigo

Un ex funcionario de seguridad del ex presidente Ricardo Martinelli afirma que recibió instrucciones de espiar a ciudadanos estadounidenses en Panamá con el sistema Pegasus. Los abogados de Martinelli sostienen que el testigo sigue un guión dictado por el gobierno de ese país.

Ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli

Ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Univision

Bajo las órdenes del entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, agentes de seguridad utilizaron el invasivo sistema de espionaje Pegasus para interceptar ilegalmente celulares de ciudadanos de Estados Unidos en ese país, y al menos el de una ejecutiva de la embajada estadounidense, según un ex funcionario que admitió haber participado en la operación.

Ismael Pitti, quien fue analista de sistemas del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de Panamá entre 2012 y 2014, aseguró que entre los objetivos del espionaje estuvo el consultor político Christian Ferry, director de campaña del actual presidente del país. Ferry fue también subgerente de la campaña presidencial de John McCain en 2008.



Los agentes del CNS pincharon además el teléfono de Richard Downie, un condecorado ex militar estadounidense, agregó el analista en un affidavit firmado bajo juramento en enero de este año.

Algunos de los señalamientos de Pitti de cómo operaba el espionaje y quiénes fueron las víctimas, son profusamente citados por el gobierno de Estados Unidos en la sustentación de una petición de extradición contra Martinelli ante la corte federal de Miami. El exmandatario, quien se encuentra privado de la libertad en la Florida, afronta cargos de espionaje ilícito y peculado en Panamá.



Christian Ferry, asesor político estadounidense presuntamente espiado por Martinelli

Los abogados de Martinelli han atacado la credibilidad del affidavit de 14 páginas alegando que Pitti, igual que otros ex funcionarios del CNS, fue intimidado con amenazas por el actual gobierno de Panamá para que incriminara al ex presidente. Ellos también aducen que el contenido de la declaración fue incorporado al expediente de extradición en forma ilegal y extemporánea.

En la petición de extradición presentada en la corte federal de Miami, el gobierno de Estados Unidos alega que Martinelli, quien gobernó a Panamá de 2009 a 2014, utilizó el sistema de espionaje sin autorización judicial para intervenir los teléfonos de enemigos políticos, críticos, competidores de sus negocios y una de sus amantes.



Ahora se sabe, según el affidavit, que en la lista también estaban ciudadanos estadounidenses.

Ferry, quien fue asesor político de la campaña que llevó a la presidencia a Juan Carlos Varela en 2014, fue uno de ellos, declaro Pitti

En entrevista telefónica con Univision, Ferry explicó que vivió tres meses en Panamá al final de la campaña presidencial y visitó al país una vez al mes en el semestre previo. Dijo que se enteró de la denuncia de Pitti el viernes luego de que Univision le envió una copia del afidavit, pero afirmó que prefería no hacer comentarios.

"Es un asunto legal que está en manos del Departamento de Justicia'', afirmó.

En entrevista con el diario panameño La Prensa, Ferry calificó de "muy sucia''la campaña del 2013 al 2014, siendo presidente Martinelli.

"Sabíamos que nos íbamos a competir solo contra [José Domingo] Arias y [Juan Carlos] Navarro, sino también con una cantidad de recursos del Estado'', afirmó Ferry a La Prensa.



Donald Trump recibió al presidente Juan Carlos Varela de Panamá en la Casa Blanca el pasado 19 de junio de 2017. (Ap Foto/Evan Vucci) The Associated Press

Varela ocupó la vicepresidencia durante los primeros años del mandato Martinelli pero renunció a petición del presidente en 2012. Desde entonces han sido grandes enemigos políticos.

Ferry, fundador de la firma de consultoría política The Trailblazer Group de Virginia, fue subgerente de campaña de McCain en 2008 y gerente de la campaña del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham en 2015

Pitti asegura que la embajada de Estados Unidos en Panamá tampoco se salvó de las pinchadas.

En el affidavit también mencionó a Richard Downing a quien identificó como militar retirado. Una fuente familiarizada con la investigación explicó a Univisión que el nombre correcto al que se refirió Pitti es Richard Downie, un veterano y condecorado ex coronel del ejército de Estados Unidos.



Downie confirmó a Univision que trabajó como un consultor de Washington del candidato presidencia Juan Carlos Navarro. “Ayudé a planear una serie de visitas alrededor de DC’’, dijo. “Estuve yendo y viniendo de Panamá unas cinco veces’’, agregó Downie, quien habla español, y pasó gran parte de su carrera en América Latina, incluyendo ocho años en Panamá.

Buena parte de este tiempo con el Ejército de Estados Unidos en la sede del Comando Sur en Panamá. Actualmente trabaja para Thayer Leader Development Group en West Point, la mas destacada academia de entrenamiento militar en Estados Unidos. Dijo que no estaba al tanto de las declaraciones de Pitti, pero que no lo soprendía del todo escuchar historias de la campaña. “Me hace sentir muy incómodo, pero estoy muy seguro que no tengo nada que esconder’’, dijo.



Coronel (r) Richard Downie, presuntamente espiado en Panamá por el gobierno de Martinelli Thayer Leader Development Group

Marcos Jiménez, abogado defensor de Martinelli en Miami, radicó la semana pasada en el expediente de extradición un afidavit que cuestiona la credibilidad de Pitti.

En el documento el ex director del CNS Ronny Rodríguez, ex jefe de Pitti, asegura que el gobierno de Varela le ofreció un puesto en Interamerican Defense Board , un organismo asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) "si colaboraba para incriminar al ex presidente Ricardo Martinelli en el caso de las escuchas ilegales''.

Según Rodríguez, Pitti fue presionado de la misma forma y estuvo detenido mientras era sometido a la intimidación. Rodríguez dijo que rechazó la oferta pero se enteró de que otro agente murió como consecuencia de "torturas sicológicas y amenazas'' por negarse a declarar contra Martinelli.



Conexión israelí

El affidavit de Pitti sugiere que la participación de NSO Group Technologies, la empresa que diseñó Pegasus, fue más activa de lo que se sospechaba.

Pitti sostuvo que Sharon Oknin, entonces vicepresidente de tecnología, se encargó personalmente de poner el sistema en funcionamiento en Panamá tras reunirse con Martinelli.

Oknin y un ciudadano uruguayo llamado Martin Berenstein, conformaron un grupo de seis a ocho técnicos que asistieron a los analistas locales en la instalación de los equipos y les dieron entrenamiento, afirmó Pitti.

Según su perfil de LinkedIn, Berenstein es el director de Ventas de NSO Group Technologies Ltd para América Latina.



Martín Berenstein, director de ventas de NSO Group para América Latina Foto de perfil de LinkedIn

"En la primera visita ellos dijeron que ya se habían reunido con el presidente Ricardo Martinelli'', dijo Pitti.

Cada dos o tres meses, agregó, los israelíes regresaban a Panamá y le hacían actualizaciones a los computadores personales (laptops) de Martinelli que estaban conectados con el sistema.

"Después de las actualizaciones regresaban [los aparatos] a la oficina del presidente'', declaró Pitti

El affidavit relata en detalle el funcionamiento de un centro de espionaje operado por analistas seleccionados por Rodríguez bajo órdenes directas de Martinelli.

"Quiero decir que hago esto [el affidavit] porque me dí cuenta que durante el gobierno de Ricardo Martinelli se cometieron todos estos delitos contra la libertad de los ciudadano'', afirmó Pitti.



Reconoció que tenía a su cargo el seguimiento de 25 personas entre quien estaba la diputada de oposición Zulay Rodríguez que fue víctima de una bochornosa exposición pública por infidelidad.

"Cuando obtuve una grabación de una llamada en la que la señora Rodríguez estaba discutiendo con su esposo que la acusaba de infidelidad, se lo reporté inmediatamente a Ronny Rodríguez quien le informó del contenido a Martinelli'', explicó Pitti.



Ronny Rodríguez, ex director del Consejo Nacional de Seguridad de Panamá Univision

De acuerdo con Pitti, Martinelli ordenó editar el audio y subirlo a las redes en formato de You Tube desde un café internet.

"El video se volvió una noticia nacional. De inmediato reconocí que la conversación en es ese video fue la que obtuve del sistema de espionaje'', admitió Pitti.

En otras ocasiones, agregó, Martinelli publicaba en los medios de su propiedad, información obtenida en el centro de inteligencia.

Contrato

Univision tuvo acceso a uno de los contratos suscritos por el CSN con la empresa israelí NSO Group Technologies Ltd, en julio de 2012 durante el gobierno de Martinelli.

El documento, firmado por el entonces director del Consejo Nacional de Seguridad Gustavo Pérez, refleja que Panamá se comprometió a cumplir con una cláusula de usuario final que obliga al país comprador a no vender ni transferir el equipo a terceros sin la aprobación previa de Israel.



Sin embargo, los aparatos están desaparecidos y no hay indicios de que el gobierno panameño haya notificado a Israel de su venta o traspaso.



Contrato del gobierno de Panamá con NSO Group Technologies Ltd. Certificado de Usuario Final, firmado por el gobierno de Panamá para el sistema Pegasus Foto: Univision | Univision 0 Compartir Firma del Certificado de Usuario Final para el sistema de espionaje Pegasus Foto: Univision | Univision 0 Compartir Términos del contrato entre el gobierno de Martinelli y NSO Group para la compra del sistema Pegasus Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Segunda pagina de los términos del contrato para adquirir Pegasus por parte del gobierno de Martinelli Foto: Univision | Univision 0 Compartir Firma de los términos del contrato de la compra de Pegasus por el gobierno de Martinelli Foto: Univision | Univision 0 Compartir

La empresa vendedora ha mantenido silencio. Pitti declaró que no conocía el paradero de los equipos, pero la petición de extradición asegura que cuando la oficina fue desmantelada después de las elecciones de mayo de 2014, la estructura que se usaba para los servidores fue enviada a una bodega de una de las tiendas por departamento de la cadena Super 99 propiedad de Martinelli.

Según la denuncia de extradición, el gobierno panameño pagó por estos y otros equipos en total $13.4 millones. La operación también involucró a la empresa privada israelí M.L.M Protection Ltd.

Los dineros del contrato con M.L.M salieron de un programa social del gobierno panameño para mejor la calidad de vida de personas marginadas, afirma la denuncia federal. Otros pagos fueron hechos a través de un entramado de empresas y bancos de Panamá, Estados Unidos e Israel, que están bajo investigación en Panamá, según medios de ese país.



Gustavo Pérez, ex director del Consejo Nacional de Seguridad de Panamá Twitter

En el contrato con NSO Group figura como dirección de destino de los aparatos el edificio número 88 de la zona Quarry Heights, Ancon. Según el contrato, el propósito final de Pegasus era "la recolección y recopilación de información de dispositivos móviles para el uso exclusivo del Gobierno de Panamá".

El certificado de usuario final, expedido por el gobierno de Israel, es un método internacional de verificación para garantizar que armas, aviones de combate y equipos de inteligencia no sean transferidos a terceros por los gobiernos que los compran.

Hermetismo

La información que existe sobre NSO Group Technologies Ltd es limitada. Después de los escándalos de espionaje con su sistema Pegasus en países como México, Emiratos Árabes y Panamá, la compañía desactivó su página web.



La cláusula de usuario final a la que se comprometió Panamá dice:

"Nos comprometemos a no vender, entregar, o transferir el producto Pegasus, incluyendo el equipo relacionado, la documentación y manuales operativos sin la previa autorización por escrito del gobierno de Israel".



Shalev Hulio (Shalev Holy), cofundador de NSO Group Technologies Ltd. Foto tomada de Crunchbase

Más adelante, el documento afirma: "La provisión de los productos y servicios está sujeto a la aprobación del Ministerio de Defensa de Israel".

El representante de NSO Group Technologies Ltd que firma el contrato es su cofundador Shalev Holy (o Shalev Hulio), un empresario establecido en Tel Aviv que ha creado diversas compañías o startups de tecnología móvil en Israel, y quien tiene algunas patentes registradas a su nombre.

Univision Investiga se contactó con Omri Lavie, para conocer más detalles sobre la negociación con el gobierno panameño, pero este no quiso dar declaraciones. Lavie ha promovido Pegasus como el único sistema que no depende de redes para intervenir un teléfono celular.



"Nosotros no penetramos redes de celulares, no necesitamos trabajar con operadores de redes, y lo hacemos sin una infraestructura costosa y pesada. Todo lo que necesitamos es un número telefónico, una conexión con internet y una señal'', afirmó Lavie en agosto de 2013.

De acuerdo con reportes de prensa tanto Shalev Holy como Omri Lavie, habrían a Unit 8200, una unidad de inteligencia del gobierno israelí especializada en la recolección de datos, y de donde han nacido diversas compañías de contrainteligencia cibernética.



Omri Lavie, cofundador de NSO Technologies Ltd. Perfil de LinkedIn

Según CrunchBase, la base de datos global de empresas de tecnología, NSO Group Technologies Ltd f ue vendida en 2014 al fondo de capital privado de Silicon Valley Francisco Partners por 120 millones de dólares. Con anterioridad a la venta, dos empresas del NSO Group, contrataron como consultor a Michael Flyn, entonces uno de los principales asesores de la campaña presidencial de Trump. Flynn trabajó con OSY Technologies, una firma offshore del NSO Group con sede en Luxemburg y con Francisco Partners.

De acuerdo con el diario La Prensa de Panamá, algunos de los pagos al NSO Group se hicieron a través de oscuras triangulaciones de empresas privadas de Panamá, Estados Unidos e Israel y con la participación de Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli.



En su edición del 30 de julio de 2015, el diario panameño informó que Mizrachi abandonó el país luego de que se revelaran esas operaciones. Salió del Panamá con destino a Miami en un avión de propiedad de Martinelli, agregó el periódico.



General Michael Flynn

Niegan papel de Martinelli

Los abogados de Martinelli han alegado que el expresidente no tuvo ninguna participación en la operación de espionaje que permitía acceso a conversaciones, mensajes de texto y video.

"Nunca fue custodio, guardián, administrador o responsable de los equipos tecnológicos para las interceptaciones telefónicas", afirma una moción radicada por los abogados de Martinelli en una corte federal Miami al magistrado Edwin G. Torres para evitar su extradición a Panamá.

Esta semana el abogado de Martinelli en Panamá, Sidney Sittón, aseguró en Miami que incluso no se ha probado que el gobierno de Martinelli hubiera adquirido el sistema de espionaje Pegasus.

"En la acusación no se ha demostrado, no se ha probado de que hubo un equipo comprado por el Estado y mucho menos que ese equipo se hubiera perdido. Entonces ¿cómo se prueba el delito de peculado? ", afirmó Sitton en cámara.



Sidney Sitton, abogado de Ricardo Martinelli en Panamá Univision

Al exponerle la existencia del contrato, Sitton aclaró que la descripción tanto de la adquisición como del mal uso y la posterior desaparición del equipo Pegasus f ue agregada "ilegalmente'' a la acusación original contra Martinelli en la que se basa la solicitud de extradición.

"Esa es una prueba ilícita, eso acarrea responsabilidad penal'', dijo Sitton. "Eso lo metieron en la embajada de Panamá en Washington y se lo dieron al Departamento de Estado, por eso es que ese caso está débil''.

Una funcionaria de la Cancillería de Panamá respondió a Univision que darán en los próximos días una respuesta.

Sitton entregó a Univision una copia de la denuncia del fiscal panameño Harry Díaz, base de la petición de extradición. En ese documento no es mencionado el sistema Pegasus.



En el documento se acusa directamente a Martinelli de liderar una "organización de poder estatal'' al margen de la ley que "sumnistró los equipos, recursos y personal necesario'' para realizar interceptaciones ilícitas de "correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audio ambiente, grabación de conversaciones confidenciales y personales de teléfonos celulares y fijos, además de fotografías, vigilancia y seguimiento de personas''.



Demetrio Papadimitriu, ex Ministro de la Presidencia de Ricardo Martinelli Univision

Entre los 72 testigos de la denuncia figura Júbilo Graell, quien declaró que Rodríguez le impartía instrucciones de seguimiento de personas "que interesaban directamente al N. 1 [Martinellí]'' y que él llevaba a Rodríguez todas las mañanas al palacio presidencial "con un sobre amarillo''. También fue aportada la declaración de Demetrio Papadimitriu Bagatelas, ex ministro de la presidencia de Martinelli quien declaró que la política de seguridad del país era responsabilidad del presidente.

Una de las víctimas

El exdiputado de oposición Yassir Purcait, es una de las presuntas víctimas panameñas del espionaje del gobierno de Martinelli. En una entrevista con Univision Investiga reveló cómo se enteró que habían violentado su intimidad cuando fue citado por la Procuraduría General de Panamá para que declarara como querellante e identificara si todo el material que tenían incautado pertenecía a él.



"Al llegar a la fiscalía pudimos ver tomos y tomos de transcripciones de llamadas telefónicas de mi persona, conversaciones con mi familia, con mi esposa, comunicaciones de WhatsApp, de BlackBerry y hasta mis correos electrónicos", relató.

Purcait aleatoriamente comenzó a chequear las transcripciones y describió la indignación que sintió al corroborar que todas eran verídicas y se trataba de comunicaciones personales.



Yassir Purcait en entrevista con Univision Investiga. Univision

"Una vez que tuve toda esta exposición de mi intimidad ahí a la mano de cualquiera, sentí temor por la honra de uno y por la honra de mi familia, me sentí humillado, ofendido, preocupado de ver cuántas personas pudieron haber visto eso. Quién sabe si hasta con un gesto de burla", añadió.

Asegura que existe un registro de más de 150 personas documentadas con evidencia de transcripciones de sus conversaciones e intimidades, pero solo quince, incluyéndolo a él, decidieron interponer una querella.

Purcait, quien es uno de los testigos en contra de Martinelli por el delito de espionaje ilegal, está convencido de que debe haber más víctimas, pero asegura que el equipo Pegasus desapareció, lo que ha dificultado la obtención de nuevos datos.



"La máquina desapareció por arte de magia y sigue siendo un misterio en donde se encuentra. Hay hasta especulaciones que posiblemente esté en México y siga haciendo daño".

Martinelli fue arrestado en Miami el pasado 12 de junio con fines de extradición por cargos de espionaje ilegal y peculado por la desaparición del equipo. El magistrado Torres está estudiando una solicitud de libertad bajo fianza y otra de anulación de la solicitud de extradición.

