Fiscal de EEUU pide que se niegue libertad bajo fianza a Martinelli por riesgos de fuga

Dice el fiscal de Miami que el ex mandatario tiene los medios financieros y materiales para emprender la huida

Un fiscal federal de Miami pidió que no se conceda libertad bajo fianza al ex presidente panameño Ricardo Martinelli alegando que el ex mandatario ofrece “un sustancial riesgo de fuga’’, según una moción presentada hoy.

“Él ha amasado una asombrosa riqueza, riqueza que facilitaría una fuga fácil a un tercer país y sostenerse él y su familia en exilio por décadas’’, afirmó el fiscal Adam S. Fels.

El fiscal agrego que Martinelli “ha demostrado una marcada inclinación a eludir enjuiciamientos’’, agregó al recordar que salió de Panamá en 2015 después de que la justicia de su país empezó a investigar los delitos mencionados en una petición de extradición.

De acuerdo con Fels, Martinelli ha cultivado relaciones con individuos de “gran poder y bien conectados fuera de Panamá, relaciones que podrían facilitar su vida en el exilio con su familia.

Por su parte, el abogado panameño de Martinelli, Sidney Sitton, aseguró que 'La posición del fiscal en derecho se llama estereotipos. Eso lo sabe hasta un estudiante de derecho".

En el memorando al magistrado que debe definir si se le concede una fianza a Martinelli luego de una audiencia mañana en la corte federal, Fels anotó que Martinelli es también ciudadano de Italia y ha viajado por lo menos una vez a Estados Unidos usando el pasaporte italiano.



También argumenta que la edad de Martinelli, 66 años, y la pena que afrontaría en Panama de unos 20 años, contribuye para elevar el riesgo de fuga.