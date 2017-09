Autoridades en México se culpan mutuamente por débiles controles en colegio colapsado

Las autoridades de Ciudad de México y la Delegación Tlalpan, donde se ubica la escuela que colapsó en el sur de la Ciudad dejando 19 niños y 7 adultos fallecidos, se culpan mutuamente de no haber estado informadas de las medidas que habían tomado otras instituciones y que reflejaban que el plantel amplió sus instalaciones pero no reforzó sus estructuras.

"Evidentemente y por el sufrimiento que hay todos quisiéramos que pudiéramos haber hecho algo más", dijo en conferencia de prensa Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan.

La disputa se acentuó a una semana del sismo de 7.1 grados en México. En una conferencia de prensa, Sheinbaum presentó y entregó a la prensa copias de documentos de un expediente sobre el colegio, que muestra que tuvo clausuras, investigaciones pero en apariencia ahora funcionaba en regla.



Rueda de prensa de la delegada en Tlalpan Claudia Sheinbaum Univision

Como prueba de que para ellos los documentos no alertaban de peligros en el plantel, la delegada mostró copia de una constancia de revisión de los edificios, expedida en junio pasado por un ingeniero, diciendo que estaban "en perfecto estado de mantenimiento".

Sheinbaum aseguró que el ingeniero Juan Torales Iniesta había revisado el plantel y no encontró peligro. El informe asegura que el especialista revisó en junio "los elementos estructurales, como son las columnas, trabes y losas, los muros de cortante y la estructura en general". Determinó que el inmueble era seguro para "operación".

El informe, sin embargo, no advierte que apenas unos meses antes, en diciembre, se había construido un amplio techo con vigas de acero y madera en la azotea. Sheinbaum aceptó que no tiene ningún documento sobre esto en sus archivos y que no contaba personal suficiente para verificarlo en campo.



publicidad

"Dependemos de las denuncias de los vecinos. Cuando uno tiene 500 expedientes de protección civil y 10 personas durante todo el año para revisarlo, las visitas de verificación que se tienen que hacer, no es fácil. Así están todas las delegaciones".



Documento firmado por el ingeniero Juan Torales Iniesta Univision

Univision Investiga llamó por teléfono al número del ingeniero. Una persona contestó y dijo que él se encontraba presente, pero no quería tomar la llamada.

En medio de este ambiente de múltiples contradicciones, el empleado de Protección Civil de la delegación Remigio Almaraz interrumpió la conferencia de prensa para quejarse de que en su área tienen múltiples carencias, entre ellas de radios, equipo y una ambulancia.

"Se lo comuniqué a la señora delegada hace un año y es momento que no se ha subsanado esto. ¿Tenía que suceder acaso una tragedia para que esto se hiciera público?", reclamó el funcionario.

Casi al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad, otra institución daba una conferencia de prensa para anunciar que desde principios de año se había iniciado una investigación penal contra el colegio por utilizar un permiso supuestamente falso que les permitía tener al mismo tiempo instalaciones educativas y un amplio departamento de la directora y dueña del plantel, Mónica García Villegas, en la azotea del edificio administrativo.



publicidad

En entrevista con el diario mexicano La Jornada, la autoridad que había iniciado las investigaciones penales informó que se había ordenado el cierre de la escuela, pero al momento del colapso el caso se encontraba en litigio. Sheinbaum aceptó que tampoco estaba enterada de esta investigación criminal.

"Nosotros no tuvimos ninguna notificación de nadie de que presuntamente ese documento era falso".



Intervención del empleado de Protección Civil Remigio Almaraz en medio de la rueda de prensa. Univision

Insuficientes controles

La escuela tenía un historial de denuncias y clausuras. En 2014 había sido cerrada por una ampliación irregular. Sheinbaum confirmó que pagaron una multa de unos 1,600 dólares y continuaron operando. Los vecinos de la zona dijeron a los medios que los sellos de clausura se ponían y quitaban frecuentemente.

En diciembre de 2016 se amplió el departamento de la directora con una amplia terraza con techo de acero. Aunque la ley establece que los dueños debieron dar una aviso a la delegación.

En julio de este año, la delegación también había detectado otras irregularidades en el plan de protección civil de la escuela, ya que no contaba con cascos, guantes y otros aditamentos para emergencia. El plantel se encontraba dentro del plazo legal para subsanar estas observaciones.



Rescatistas sobre la terraza del Colegio Enrique Rebsamen Univision

En una visita al lugar, Univision detectó que no se apreciaban carteles de ruta de emergencia ni extintores de incendios. Sin embargo, la delegada aseguró que la escuela había entregado fotos con estas medidas, la cual no conocía si eran reales. Insistió en que si había algún acto de corrupción no provenía de su administración, sino del gobierno anterior.

"No puede darse dinero a una persona para poder firmar un programa interno, de autorización de un programa interno de Protección Civil. Eso es una tragedia".

Hasta el momento autoridades de la delegación y del gobierno central de la ciudad han anunciado sendas investigaciones sobre las causas del siniestro, pero nadie ha sido detenido.