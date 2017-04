'Technolochicas': una campaña para involucrar en las carreras tecnológicas a jóvenes latinas

En la actualidad los hispanos ocupan menos de 4% de las posiciones ejecutivas de las compañías Fortune 500, mientras las mujeres hispanas ocupan menos del 1%, según cifras de la organización The Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR).

Brent Wilkes (Lulac), Jessica Herrera-Flanigan (Univision Communications, Inc.), Eva Longoria (The Longoria Foundation) y Alejandro Villanueva (Televisa Foundation) en el lanzamiento de technolochicas 2.0.

El poco apoyo de padres, educadores, familiares y amigos, es una de las causas por las que las jóvenes no se involucran en los campos de las STEM.

"Debido a la importancia de la tecnología, es sumamente necesario que apoyemos a las jóvenes latinas a familiarizarse con este campo", dijo Jessica Herrera-Flanigan, vicepresidente ejecutiva de Government and Corporate affairs de Univision Communications, Inc,

Alejandro Villanueva, director ejecutivo de Televisa Foundation, habló de la necesidad de inspirar a las jóvenes hispanas, en especial a las que no tienen un modelo a seguir en casa.

"No es noticia para nadie que los campos de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) carecen de diversidad, género y etnicidad", dijo Eva Longoria en el encuentro celebrado en Mountain View, California.

"Uno no puede ser lo que no puede ver". Con estas palabras Eva Longoria inició un panel esta semana en Mountain View, California, en el lanzamiento del segundo año de la campaña nacional ' Technolochicas ', que busca acercar a jóvenes latinas y a sus familias al campo profesional de la tecnología.

La directora, productora, actriz y filántropa habló de cómo hay muchas mujeres hispanas exitosas haciendo apps para ayudar a sus comunidades y diseñando trajes y gomas que van al espacio, " inspirando a miles de jóvenes latinas a alcanzar las estrellas y a trabajar en la tecnología que nos llevará allí". Pero también mencionó que todavía los campos de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), carecen de diversidad de género o de origen étnico.



Longoria recientemente terminó una maestría en estudios chicanos en la California State University, en Northridge, y precisamente escribió una tesis sobre las latinas en carreras STEM, para la cual entrevistó a muchas mujeres. Una de ellas, decana de biología de una universidad, le contó que estaba descargando unas cajas en su oficina, cuando un hombre blanco se le acercó y le dijo: 'disculpa, la limpieza ocurre después del horario de oficina'. "Todavía encontramos esto, todos los días", narró.



'Technolochicas' es un esfuerzo conjunto de Televisa Foundation , The National Center for Women & Information Technology (NCWIT) y Univision Contigo . "Es una ventana para compartir el mensaje de que no importa dónde estás, quién eres, lo que quieras alcanzar puedes hacerlo", dijo Karina Canales, empleada de Google y una de las technolochicas de la cohorte de 2017.

El programa, además de resaltar el aporte de mujeres latinas en el campo de las STEM que sirven como embajadoras de la campaña, también incluye talleres, horas de código, programas escolares extracurriculares y visitas a escuelas dirigidas a jóvenes hispanas. "El año pasado los programas de 'Technolochicas' estaban en siete ciudades y ahora se expandirán a 20 en todo el país, gracias a una alianza con Lulac, y estaremos trabajando con jóvenes latinas de middle school", mencionó Alejandro Villanueva, director ejecutivo de Televisa Foundation.



Las 'technolochicas'

Madelyn Tavares, neoyorquina hija de dominicanos, fue una de las technolochicas panelista del evento. Cuando fue a la universidad, narró, jamás consideró estudiar una carrera tecnológica entre sus opciones, así que se graduó en Economía. Esto a pesar de que a los 14 había aprendido HTML y CSS para poder modificar su página de Myspace . " No conocía nadie que se viera como yo que estuviera estudiando Ciencias de Computación", dijo. Fue tiempo después que aprendió a programar computadoras por su cuenta y ahora es empleada de la red social Pinterest. "Trabajo con el equipo de producto así que todo lo que construyo es probado y usado por millones de personas en todo el mundo. Yo soy la encargada de que los usuarios tengan una mejor experiencia", añadió, al tiempo de alentar a otras hispanas jóvenes a que se animen a entrar en el mundo de la tecnología, "así sea a través de una vía no tradicional".



Karina Canales, originaria de Perú, también compartió su historia y el camino que la llevó a Google, en Silicon Valley, donde actualmente trabaja en el departamento de Negocios, como Sales Insights Manager. En 2012, visitó por primera vez la sede de la compañía y se trazó como meta ser empleada allí algún día. "Muchas de las decisiones que he tomado han sido forzándome a actuar fuera de mi zona de confort. (...) Si me preguntan yo ni siquiera me considero tan especial, siento que cualquiera puede alcanzar las mismas cosas", dijo a los asistentes.



El estado actual de las mujeres y las STEM

Aunque se espera que haya 1.1 millones de trabajos relacionados a la computación en 2024, el panorama es bastante desalentador para las mujeres latinas. En 2016, 26% de los personas con estas profesiones en el país eran mujeres, según la NCWIT , pero solo 2% eran latinas.

Muchos factores influyen en que las jóvenes latinas no consideren el campo de las STEM entre sus opciones. El poco apoyo de padres, educadores, familiares y amigos, es uno de ellos. Un estudio de Google, por ejemplo, dio a conocer que a los estudiantes hombres se les dice con más frecuencia que podrían ser buenos en una carrera de tecnología (46% versus 27%).

El mismo estudio señala también problemas de acceso a la tecnología resaltando que solo 50% de los estudiantes hispanos usan una computadora en casa en la mayoría de los días, contrario a 68% de sus pares blancos.



También afectan negativamente las percepciones equivocadas de cómo son estas carreras. " Creo que existe un error común que es pensar que se tiene que ser naturalmente talentosa y una genio en matemáticas y ciencias, para entrar en las STEM. En realidad, esas habilidades son como un músculo que usted necesita ejercitar y hacer crecer. No son innatas", dijo Adriane Bradberry, directora de Comunicaciones de NCWIT.

Otra barrera es la poca exposición que tienen a estas carreras las niñas hispanas en el colegio, precisamente uno de los puntos que quiere subsanar 'Technolochicas'. Jessica Herrera-Flanigan, vicepresidente ejecutiva de Government and Corporate affairs de Univision Communications, Inc, mencionó en la tribuna del evento que una de las cosas que está haciendo Univision es "abrir las puertas para mostrarle a las latinas que hay maneras de avanzar" en el campo de la tecnología. "Como compañía de medios podemos divulgar esas historias", agregó.