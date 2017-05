Ellen Ochoa, la única hispana astronauta que ha viajado al espacio, entra al Salón de la Fama de la NASA

Ellen Ochoa estaba en la universidad cuando llenó una solicitud ofreciéndose para viajar al espacio. "En ese momento la NASA había seleccionado a los primeros astronautas que eran mujeres o minorías y eso realmente me entusiasmó", cuenta a Univision Noticias.

Pasaron cinco años antes de que recibiera alguna respuesta y recuerda con una gran sonrisa lo que le preguntaron por teléfono cuando finalmente la contactaron: '¿Todavía sigues interesada en el programa espacial?'.

A los 34 años, dejó su trabajo como ingeniera eléctrica para someterse a un riguroso entrenamiento físico y mental. Fue así como un año después, el 4 abril de 1993, se convirtió en la primera mujer hispana astronauta que ha salido de la atmósfera terrestre y orbitado la Tierra.

Por esa hazaña, y por su carrera como investigadora, inventora con tres patentes y gerente, esta semana entrará al Salón de la Fama de la NASA donde se encuentran otros pioneros como Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard. El acto será realizado este viernes en el Kennedy Space Center de Florida.

Desde 1961, cuando el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, más de 500 personas provenientes de 40 países han seguido sus pasos, entre los cuales hay una quincena de origen hispano, pero solo una mujer por ahora: Ochoa.

La naturaleza de las misiones





El periódico interno de la NASA en el que se anunció que Ellen Ochoa estaba preparándose para ir al espacio. Cortesía: NASA.

En su primera misión, Ochoa viajó a bordo de la nave Discovery para estudiar el efecto del calor solar en el clima y el medio ambiente de la Tierra, y el hueco en la capa de ozono.

Dice que el día del lanzamiento fue muy largo. Antes de despegar comió junto a los otros astronautas que viajaban con ella y después la vistieron con su traje favorito . Menciona que una vez en el espacio fue muy raro sentirse sin peso por la falta de gravedad. " Casi todo lo relacionado con estar en el espacio es memorable", recuenta de esa experiencia. Es una vista muy hermosa, dice: se pueden ver ciudades, cordilleras, lagos. No te cansas de mirarla. "Llegamos a viajar sobre todas las zonas pobladas de la tierra en todos los continentes, excepto la Antártida, así que tuvimos unas vistas maravillosas", agrega.



Cuando volvió a tierra nueve días después se dio cuenta de que su triunfo había también sido muy importante para otras hispanas, porque empezó a recibir cartas de todo el país y de Latinoamérica diciéndole que era una inspiración. Ella dice que esto es algo en lo que no había pensado mucho anteriormente.

"Estaba realmente enfocada en ser una miembro de la tripulación, aprender todo lo que debía aprender y estar preparada para el vuelo. Estar segura de que iba a estar todo bien, eso era en lo que me había concentrado. Quería ser parte de una tripulación que estaba haciendo algo importante y haciendo una diferencia", comenta.

Después de ese primer vuelo al espacio hizo otros tres más a lo largo de nueve años, sumando en total 978 horas. Varias veces fue la encargada de operar un brazo motorizado desde el cohete y una vez su trasbordador debió acoplarse con la Estación Espacial Internacional –que en el presente es el objeto artificial más grande en órbita terrestre–, para dejar más de 4,500 toneladas de ropa, computadoras y equipos médicos para la primera tripulación que acabaría viviendo allí.

Ser hispana

Ocha nació en 1958 en Los Ángeles, California, pero se crió en La Mesa, nueve millas al este de San Diego, junto a sus cuatro hermanos.



Ellen Ochoa está casada y tiene dos hijos varones. En la fotografía está cargando a uno de ellos, Wilson, en 1999.

Cuando tenía un año de edad, Rosanne, su mamá, empezó a estudiar en la Universidad. Como al mismo tiempo estaba criando a sus hijos, cada año tomaba no más de una o dos materias a la vez. Así logró graduarse, con honores y en 22 años, de la San Diego State University.

" Mi mamá tuvo la mayor influencia en mí", relata Ochoa. "Era alguien que realmente valoraba aprender y que pensaba que la educación era muy importante", agrega.

Su papá, Joseph, era hijo de mexicanos del estado de Sonora, pero nunca le habló español y tampoco le enseñó mucho de su herencia cultural, algo que Ochoa dice que siempre ha lamentado. "Cuando estaba creciendo, mi padre creía como mucha otra gente en ese momento que había un prejuicio contra aquellos que hablaban su lengua materna. Me alegro de que las cosas han cambiado en los últimos años", ha dicho, según su libro biográfico Ellen Ochoa , de Judy L. Hasday. Cuando sus padres se divorciaron cuando era adolescente, perdió el contacto con ese lado de la familia.



Pero Ochoa no cree que su herencia la ayudó, ni le puso más obstáculos. En un artículo para el Knight-Ridder / Tribune del 1 de diciembre de 1993 aseguró que: "Conseguir ser un astronauta es duro para cualquier persona, no solo para los hispanos o las mujeres. No creo que mis antecedentes lo haya hecho más difícil o más fácil, creo que solo es cuestión de trabajar duro para tener una educación muy buena".

De niña era una lectora ávida: recuerda haberse devorado The Hobbit , de J. R. R. Tolkien, y A Wrinkle in Time de Madeleine L'Engle, un famoso libro de tres niños que viajan a través del espacio y el tiempo, cuyas descripciones se le quedaron grabadas en la mente para toda su vida. "No hay sombras, ni miedo. Solo las estrellas y la clara oscuridad del espacio", dice una de sus líneas más célebres.



Ochoa junto al astronauta Donald R. McMonagle en 1994. Acababan de utilizar exitosamente un brazo robótico. Cortesía: NASA.

Por muchos años quiso ser flautista. Había empezado a tocar el instrumento cuando estaba en sexto grado y llegó incluso a formar parte de varias orquestas sinfónicas y bandas y a ganar premios como solista. De hecho, se llevó la flauta al espacio para tocarle a sus compañeros. "Descubrió que tocar este instrumento musical en el espacio no es muy distinto que tocarlo en la tierra. La flauta funcionó bien, debido a que la cabina del transbordador se encuentra presurizada. En este medio ambiente casi ingrávido, el instrumento se mantuvo suspendido sin esfuerzo", reportó la NASA.

En sus años universitarios probó además otras carreras: periodismo, negocios y computación.

Pero a medida que pasaba cada semestre le interesaron cada vez más las matemáticas. Fue así como con el tiempo decidió dedicarse de lleno a la física.



En 1981 inició una maestría en Stanford, donde también realizó un doctorado, y se abocó a la óptica, una rama de la ciencia que estudia la luz. Sally Ride se estaba convirtiendo en ese momento en la primera mujer estadounidense en llegar al espacio.

Su rol liderando a otros

Desde 2002, cuando realizó su último vuelo, Ochoa empezó su carrera gerencial y desde 2013 dirige el Centro Espacial Johnson en Houston, donde se realizan actividades de investigación, pero también los futuros astronautas hacen sus entrenamientos. Allí está la piscina donde se preparan para las caminatas espaciales y el cuarto de control de las misiones . Ella es la primera persona de origen hispano y la segunda mujer en tener este cargo.



Ellen Ochoa en un entrenamiento en 2001. Cortesía: NASA.

En retrospectiva, dice, las mismas habilidades que la ayudaron a formar parte de varias tripulaciones de astronautas le han servido en sus roles de liderazgo. "Realmente tenemos que trabajar juntos como un equipo para lograr lo que logramos. Creo que un líder es alguien que se centra en lo que se necesita para alcanzar una misión y que se ocupa de las personas que son parte del cumplimiento de esa misión", comenta.

El astronauta Michael L. Coats describe un ejemplo de su temple. Hubo un caso cuando estaba encargada de operaciones de tripulación de vuelo en que detuvo un lanzamiento, algo extremadamente inusual en la NASA. Había habido una mínima fuga de hidrógeno, un poco por encima de los parámetros de seguridad y todos los directivos aprobaron que se procediera, porque el viento estaba soplando de una manera que minimizaría cualquier riesgo. "Llegaron a Ellen y ella dijo: 'No me siento cómoda haciéndolo. Habíamos acordado que estos eran los límites y habíamos dicho que si se estaba fuera no íbamos a ir'. Tan pronto como dijo eso todos se levantaron y dijeron que si Ellen no iba, no se iba, incluyendo a Mike Griffin que era el administrador de la NASA", narró Coats.



Ellen Ochoa en el centro de control de misiones en Houston. Cortesía: NASA.

En un transbordador que se dispara como un misil balístico conectado a tanques llenos de 500.000 galones de combustible explosivo con más de 2,5 millones de piezas, incluso un nivel de confiabilidad de 99.9% todavía deja la posibilidad de que 2,500 cosas salgan mal.

Y a veces salen mal. Ochoa solo había estado en un puesto de dirección durante unos dos meses, cuando el transbordador espacial Columbia se desintegró al volver a la tierra, muriendo sus siete tripulantes. La mañana que debía aterrizar era la primera vez que estaba como gerente en control de misiones.

" Fue un acontecimiento tremendamente trágico para el país y ciertamente para todos en la NASA", dijo . Pero también de allí aprendió algunas lecciones. Durante el informe de la investigación después de la pérdida, se descubrió que había muchas personas cuestionando lo que estaba sucediendo durante la misión, pero las críticas no se discutieron en un foro público y, como resultado, los problemas nunca fueron resueltos. Ahora cuando está hablando de temas o haciendo una revisión de la preparación del vuelo, dice tratar de cuestionar deliberadamente: "¿Estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Tenemos las personas adecuadas en la habitación? ¿Estamos animando a las personas que podrían tener algún conocimiento del tema a hablar?". Aún así nunca deja de tener escalofríos al ver un lanzamiento, como tuiteó recientemente .



Lo que viene

Ochoa dice que la NASA la mantiene muy ocupada. Habla del gran hito de mantener durante más de 16 años a hombres y mujeres viviendo en el espacio en la Estación Espacial Internacional: "Eso es algo en lo que pensamos todos los días y queremos asegurarnos de que nuestros astronautas estén seguros y que la nave sea operacional y que estamos haciendo el mejor uso de ese maravilloso laboratorio".



Ellen Ochoa y el resto de la tripulación del Atlantis, que estuvo en el espacio del 3 al 14 de noviembre en 1994. Cortesía: NASA.

Menciona además cómo están trabajando con compañías que están desarrollando alternativas comerciales para viajar en órbita alrededor del espacio y una nueva generación de naves que podría llevar a la tripulación a los alrededores de la luna en la próxima década.

"El plan es enviar humanos a Marte en 2030. Creo que es una meta sumamente alcanzable, pero tenemos que trabajar en algunos retos tecnológicos y necesitamos seguir recibiendo el presupuesto para apoyar eso", dice.

La astronauta, que está casada y tiene dos hijos, también ocupa parte de su tiempo dando charlas y presentaciones. En su momento, rememora, no tuvo muchos modelos a seguir, ni profesoras de ciencia o ingeniería. En muchas clases, incluso, era la única estudiante mujer. Por eso ahora trata de hablar rutinariamente a jóvenes, especialmente en los seis colegios que han sido nombrados en su honor como la ' Ánimo Ellen Ochoa Charter Middle School ' en Los Ángeles, describiendo lo apasionante de su carrera. "Les hablo de qué tan importante ha sido para mí la educación. También les comparto un video de mí en el espacio", explica. Además les habla de su otro pasatiempo: la aviación , ya que desde hace más de una década tiene licencia de piloto.



Reflexionando sobre su entrada al Salón de la Fama, Ochoa enumeró algunos de los aportes de la NASA, tanto para los Estados Unidos como para el mundo: la expansión del conocimiento científico, beneficios económicos, fomentar la cooperación internacional. "Finalmente también se trata de liderazgo e inspiración, porque nos estamos desafiando a hacer estas cosas difíciles y a aprender más y a descubrir más", incide.



Estos son los latinos que han llegado al espacio Joseph Michael "Joe" Acaba se convirtió en mayo de 2004 en la primera persona de la herencia puertorriqueña en ser nombrada candidato a astronauta de la NASA. Nacido en California, salió al espacio en marzo de 2009 y de nuevo en mayo de 2012. Obtuvo su licenciatura y maestría en geología y es también un ex trabajador del Cuerpo de Paz. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Fernando “Frank” Caldeiro nació en 1958, en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, considera la ciudad de Nueva York y la Isla Merritt como sus ciudades natales, según reporta la NASA. Fue seleccionado como astronauta en 1996. Le gusta construir, volar y correr en sus propias aeronaves experimentales, en las que ha registrado más de 500 horas de vuelo. Otros de sus intereses incluyen esnórquel, radio aficionado y el trabajo en metales. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Franklin Ramón Chang Díaz nació en 1950 en San José, Costa Rica. Se convirtió en el primer astronauta hispano cuando la NASA lo seleccionó en 1980. Tiene el récord de ser la persona con más viajes al espacio en la historia, al haber salido a órbita en siete ocasiones. Acumuló más de 1,500 horas en el espacio, incluyendo 19 horas en caminatas espaciales.

Foto: Wikicommons | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sidney M. Gutierrez nació en 1951 en Albuquerque, New Mexico, de ascendencia mexicana . La NASA lo seleccionó como astronauta en 1984. Voló dos misiones espaciales. Sirvió como piloto a bordo del STS-40 en 1991 y fue comandante del STS-59 en 1994. Foto: NASA | Univision 0 Compartir José M. Hernández nació en 1962 en California. Creció como uno de cuatro hijos de una familia inmigrante de granjeros mexicanos y aprendió a hablar inglés a los 12 años de edad.

En 2004, la NASA lo seleccionó como astronauta. Se unió a la Agencia del Centro Espacial Johnson en Houston como ingeniero de investigación de materiales en 2001.

Foto: NASA | Univision 0 Compartir Michael López Alegría nació en 1958, en Madrid, España y creció en Mission Viejo, California. La NASA lo seleccionó como astronauta en 1992. Ha pasado más de 257 días en el espacio y ha realizado más de 10 caminatas espaciales, con un total de 67 horas y 40 minutos.

Le gustan los deportes, viajar y cocinar, y los asuntos relacionados con la política, economía y seguridad nacional e internacional. Habla español, francés y ruso. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Christopher J. “Gus” Loria nació en Belmont, Massachusetts, de ascendencia mexicana. La NASA lo seleccionó como astronauta en 1996. Fue nombrado como piloto en la misión STS-113 del Transbordador Espacial, pero tuvo que solicitar su reasignación debido a una lesión que sufrió en su hogar.

Foto: NASA | Univision 0 Compartir Carlos I. Noriega nació en 1959, en Lima, Perú, sin embargo considera a Santa Clara, CA, como su ciudad natal, según la NASA. La agencia aeroespacial lo seleccionó como astronauta en 1994. Es veterano de dos misiones del Trasbordador Espacial: STS-84 en 1997 y STS-97 en el 2000. Tiene acumuladas más de 481 horas en el espacio, incluyendo más de 19 horas dirigiendo caminatas espaciales.

Foto: NASA | Univision 0 Compartir Ellen Ochoa nació en 1958 en Los Ángeles, California. Es la primera y único miembro femenino entre los astronautas hispanos que ha viajado al espacio. La NASA la seleccionó como astronauta en 1990. Pasó casi 1,000 horas en el espacio durante cuatro misiones entre 1993 y 2002. Ahora trabaja como directora del Centro Espacial Johnson de la NASA. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en John D. “Danny” Olivas nació en 1966 en North Hollywood, California, y creció en El Paso, TX. Es nieto de inmigrantes mexicanos. La NASA lo seleccionó como astronauta en 1998. En 2007, partió en la misión STS-117 del Trasbordador y dirigió dos caminatas espaciales. Olivas dirigió la primera reparación de un Trasbordador hecha en órbita, durante una caminata.

Foto: NASA | Univision 0 Compartir George D. Zamka nació en 1962 en la ciudad de Jersey, New Jersey. Es de ascendencia colombiana. La NASA lo seleccionó como astronauta en 1998. En 2007, su primer vuelo espacial, sirvió como piloto en la misión STS-120 del Trasbordador a la Estación Espacial Internacional. Zamka actuará como comandante de la tripulación STS-130. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Arnaldo Tamayo Méndez nació en Cuba en 1942 y fue la primera persona de Latinoamérica en volar al espacio. Fue miembro de la tripulación del Soyuz 38 en 1980. Se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea Cubana y fue piloto de la Fuerza Aérea Cubana.

Foto: Russia Beyond the Headlines ES/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rodolfo Neri Vela nació en México en 1952. Fue parte de la misión STS-61-B en 1985. Ha trabajado como investigador de tiempo completo en el departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: NASA | Univision 0 Compartir Pedro Duque nació en España en 1963. Fue parte de las misiones espaciales STS-95 en octubre de 1998 y Soyuz TMA-3/2 en octubre de 2003. Es licenciado en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente dirige una oficina de operaciones de vuelo cerca de Múnich, Alemania.

Foto: NASA | Univision 0 Compartir