"Tenemos que cuidar a EEUU primero": La parodia de SNL a la reacción de Trump ante la tragedia en Puerto Rico

Alec Baldwin sorpresivamente volvió a aparecer en el programa Saturday Night Live para encarnar nuevamente al presidente Donald Trump y su criticada reacción ante el clamor de la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, quien el viernes en la noche le hizo saber: “Estamos muriendo y nos están matando con su ineficiencia y burocracia".

“Presidente, tenemos a la alcaldesa Cruz, de San Juan, en la línea”, le dice la actriz Aidy Bryant interpretando a su vocera de prensa, Sarah Huckabee Sanders. Baldwin, con una gorra roja y ropa de jugar golf y acentuando los gesto del presidente Trump con su boca, le contesta: “Seguro es para decirme el maravilloso trabajo que estoy haciendo”.



El programa SNL lograba así reaccionar con rapidez a la serie de tuits que el presidente había escrito ese mismo sábado en la mañana criticando a la alcaldesa y condenándola por su actuación ante la tragedia.

"El liderazgo pobre de la alcaldesa y el de otros en Puerto Rico no consigue activar a sus trabajadores para que ayuden", dijo en una primera comunicación para luego arremeter: "Quieren que les resuelvan todo, cuando debería ser un esfuerzo de la comunidad. Los trabajadores federales presentes en la isla están haciendo un excelente trabajo”.



...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017