Trump ataca a la alcaldesa de San Juan tras sus críticas por la falta de ayuda a Puerto Rico: "Quieren que les resuelvan todo"

El presidente Donald Trump usó su Twitter para reaccionar este sábado por la mañana a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, quien desesperada clamó por ayuda el viernes por la noche: "Estoy suplicando, suplicando a cualquiera que nos oiga que nos salve de la muerte. Estamos muriendo y nos están matando con su ineficiencia y burocracia".

Esta fue su respuesta: "La alcaldesa de San Juan fue muy amable hace unos días y ahora los demócratas le han dicho que debe ser 'sucia/ofensiva' con Trump".



"El liderazgo pobre de la alcaldesa y el de otros en Puerto Rico no consigue activar a sus trabajadores para que ayuden".



publicidad





"Quieren que les resuelvan todo, cuando debería ser un esfuerzo de la comunidad. Los trabajadores federales presentes en la isla están haciendo un excelente trabajo".





Las palabras desesperadas de la Yulín Cruz llegaron en el décimo día sin luz en la isla tras el paso del huracán María y después de varias declaraciones triunfalistas del gobierno de Trump sobre una isla en la que los damnificados no ven que la ayuda les llegue.



En video: "Nos están matando", dice la alcaldesa de San Juan al gobierno de Trump Univision 0 Compartir

La alcaldesa de San Juan criticó específicamente el comentario de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Elaine Duke, quien aseguró que estaba "muy satisfecha" con los esfuerzos para ayudar a Puerto Rico.

"Esta no es una historia feliz", dijo Yulín Cruz a CNN el viernes. "Esta es una historia de gente que está muriendo. Una historia de vida o muerte, de camiones llenos de suministros que no pueden ser distribuidos entre la gente que los necesita. Una historia de devastación que continúa empeorando porque la gente no está recibiendo la comida y el agua que necesitan".