¿Puede Ivanka Trump dar lecciones de éxito a las mujeres trabajadoras?

El segundo libro de la hija del presidente Donald Trump, 'Women who work', será lanzado el próximo 2 de mayo. Hoy fue revelado su prólogo donde advierte que este texto lo escribió antes de vivir en la Casa Blanca y ratifica su idea de que ella puede convertirse en vocera de las mujeres, a pesar de las políticas de su padre.

A pesar de los abucheos que sufrió en Alemania por decir que su padre “ha sido un campeón apoyando a las familias y empoderándolas para que prosperen” y de que reputadas mujeres como Cecilia Richards, directora de Planned Parenthood, la han increpado para que deje de hablar y empiece a tomar acciones, Ivanka Trump parece querer responder a las críticas y al mundo con más palabras.

Hoy ha sido lanzado el prólogo de su libro ‘ Women who work: Rewriting the Rules for Success’, ese que escribió un año atrás y cuyo manuscrito fue entregado en octubre, cuando para muchos la idea de que su padre se colara en la presidencia era casi descabellada.



“Reconozco el privilegio y la responsabilidad que tengo de usar mi voz y tener impactos positivos en donde pueda”, dice en el último párrafo de su corto texto en el que básicamente se dedica a dejar claro que este nuevo libro ocurrió antes de que ella se convirtiera en la hija del presidente y en una de las fichas claves de su equipo y, en el que además, y de manera paradójica, dedica dos párrafos a contar cómo deja atrás su carrera de empresaria para seguir los destinos de su padre en la política.

A pesar de que después de leer el prólogo sea difícil desprender una idea clara sobre cuál será el tema el libro ni qué se puede esperar de él, en entrevistas que dio hace un año -cuando cerró el acuerdo con Portfolio y por el que le pagaron un adelanto de $425,000 - Ivanka dejó algunas ideas claras: “Estoy muy convencida de que necesitamos cambiar el diálogo alrededor de las mujeres y el trabajo”, le dijo entonces a The Hill. “Serán 256 páginas altamente tácticas y destinadas a dar prácticas soluciones para una nueva generación de mujeres interesadas en no trabajar más, sino mejor”, añadió.

Ivanka Trump ha advertido que las cuantiosas regalías que deje la venta de su libro irán a fundaciones y ONGs para evitar las ya consabidas críticas por incompatibilidades con el lugar que ocupa en la Casa Blanca.



Pero la pregunta sobre qué puede enseñarle Ivanka Trump a la mujeres sobre el trabajo ha emergido ya en muchas mentes incluso antes de poder leer el libro que se espera sea lanzado el próximo 2 de mayo.

Como lo ha señalado Jia Tolentino, del magazín The New Yorker, en la ácida reseña de le hizo a su libro anterior ‘The Trump Card’, Ivanka Trump nació con una cuchara de plata en la boca pero “intenta dar lecciones a mujeres que no pueden más que costearse una de plástico”.

El medio The Cut, en una especie de sátira, ha pedido a una “verdadera mujer trabajadora” que literalmente reescriba las leyes del éxito de Ivanka Trump y que, usando las mismas frases de su prólogo, dimensione cómo las políticas de Donald Trump han afectado real y categóricamente la vida de muchas mujeres que se encargan del destino de su hogar y para las que la carrera para triunfar está cada vez más llena de obstáculos.

“Mi manuscrito estuvo listo antes de que supiéramos que ACA iba a ser retirado. Y mientras escribo este prólogo, mi niñera me llama a decir que está enferma y que mi compañía no le ofrece horas flexibles”, dice con ironía el texto que usa las mismas construcciones narrativas del prólogo escrito por Ivanka.

“Estoy comprometida por trabajar más duro que nunca por ayudar a hacer sobresalir todo el potencial de las mujeres y las niñas para acelerar el progreso en ambos, nuestro país y el mundo”, es la conclusión de Ivanka Trump que a pesar de los silbidos, los masivos reclamos hechos durante las marchas de las mujeres, y las sátiras de su prólogo, está convencida de que las políticas de su padre le harán bien a las mujeres de este país.



Por lo pronto, su capacidad de dar verdaderas lecciones a las mujeres trabajadoras está por verse.

