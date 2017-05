"Mentalmente soy más fuerte de lo que me ves": dice la 'mujer maravilla' de las protestas en Venezuela

"Las mujeres venezolanas somos guerreras, luchadoras. Desde pequeñas tenemos liderazgo", dice a Univision Noticias Caterina Ciarcelluti, la caraqueña de 44 años cuya imagen con casco y lanzando piedras a las fuerzas de seguridad de Maduro ocupó las redes sociales este lunes bajo el apodo de "Mujer Maravilla" o Wonder Woman.

El parecido con la superheroína de Marvel es más que notorio en su cuerpo atlético en tensión en plenas protestas, pero sobre todo, como explica ella misma "mentalmente soy más fuerte de los que me ves físicamente". La fuerza mental, dice, es lo que sostiene a ella y otros miles de venezolanos en las calles desde hace 30 días.



"Yo llevo protestando desde el primer día, por eso cuando me enviaron esta foto fue una sorpresa, pero me alegro de que sirva para cosas positivas, para que sepan de nosotros y también de las mujeres que estamos liderando junto a los hombres", explica Caterina. En las imágenes que vemos cada día de las protestas en las principales ciudades de Venezuela estamos viendo muchas mujeres en primera línea de fuego. Ella lo comenta en su Instagram.

Caterina se mueve por Caracas en su moto, con su casco y su bandera venezolana de 7 estrellas. "Yo voy con mi moto y con lo que encuentro, cada uno lleva lo que puede. Estamos indefensos. No tenemos armas, ellos tienen armas, ellos tienen el poder", dice refiriéndose a la durísima represión de las protestas de las fuerzas de seguridad.



Caterina es la imagen de la fuerza. Juan Barreto/Getty Images

La foto fue tomada este lunes por Juan Barreto, fotógrafo de la agencia France Press en Venezuela. La imagen la sacó en las calles de Caracas en plenas protestas que llevan ya un mes luego de que los venezolanos salieran a las calles tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojó de su inmunidad y funciones a los diputados de la Asamblea Nacional. También protestan por la inflación, por la escasez de casi cualquier alimento y medicina básica, y porque la represión de los cuerpos de seguridad es más violenta a cada momento. Este miércoles falleció un joven en las protestas, dos jóvenes resultaron quemados y otro fue atropellado por un tanque.

"Nos organizamos por convocatorias. Hoy vamos a la universidad a darles a los chamos máscaras, petos, para protección", dice Caterina, profesora de fitness de 44 años nacida en Caracas que no se lo pensó dos veces a la hora de salir a protestar. "No tengo miedo. La fuerza mental es lo más importante. Visualizar lo que vas a lograr. Tengo mucha fe en que vamos a lograr lo que queremos. Soy muy positiva, no me derrumbo", dice.



