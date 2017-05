¿Dónde termina el muro? Estos hermanos hicieron un 'road trip' por la frontera para resolver una duda de infancia

A pesar que la policía de Ecatepec aseguró a Univision Noticias que no están investigando nada porque no existe denuncia, no pudieron negar de que conocen el video que se ha compartido por las redes sociales. El menor de edad asegura que lo detuvieron y lo llevaron al Registro Civil de Granjas Valle de Guadalupe por seis horas, a pesar de haber sido detenido en Neza.