Harvey, Irma, José y ahora María, ¿está siendo 2017 un año especialmente malo?

Siente que las noticias no le han dado tregua. Que desde el pasado 24 de agosto cuando el huracán Harvey aporreó las costas de Texas e inundó Houston las cosas con el clima no han parado y que cada semana una nueva tormenta parece convertirse en amenaza y capturar la atención de los noticieros. El país aún no se ha recuperado de Irma y ya todos los ojos están puestos en el huracán María.

Sí, efectivamente las cosas están más intensas de lo que usted puede recordar en los años recientes. “Se preveía una actividad más alta de lo normal, basta con mirar los registros meteorológicos los últimos dos años para ver que este se lleva el premio. Simplemente estamos viendo que está ocurriendo lo que se vaticinó”, explica Albert Martínez meteorólogo de Univision.



publicidad

A estas alturas del año, se han registrado 13 tormentas de las cuales 7 se han convertido en huracanes. Según el servicio Weather Underground, que lleva un sesudo registro, solo otros cuatro años han tenido semejante actividad desde 1995 y bastaría con que hubiera otro par de tormentas de aquí a noviembre para que el 2017 se colara en algún lugar en el ranking de los 15 años más activos desde 1851.

La intensidad del huracán Irma, que batió récords tales como ser la tormenta más poderosa que se ha formado en el Atlántico, fuera del Caribe y el Golfo de México y que alcanzó a tener durante 37 horas seguidas vientos de categoría 5, definitivamente acrecentó la zozobra, una que ahora que con el paso de María atravesando la isla de Puerto Rico parece volver a encenderse. Pero, en realidad, con todo y lo agotador que podamos percibir este año, fue el 2005 el año en el que más tormentas se registraron.

Para ser exactos, el 2005 sí que batió todos los registros con un total de 28 tormentas, de las que 15 se convirtieron en huracanes y entre los que se contaron los devastadores huracanes Katrina, que dejó 1,200 muertos y 108,000 millones de dólares en pérdidas; Rita, que sumó 7 muertos y 12,000 millones en daños materiales y Wilma que dejó a su paso 23 muertos y 21,000 millones en pérdidas. Antes de 2005, fue el lejano 1933 el que ha ocupado el segundo puesto con un total de 20 tormentas.



publicidad

Pero quizás esta temporada se ha registrado con tanta sorpresa porque durante 12 años, justamente después de Wilma, Estados Unidos tuvo una tregua y ningún huracán tocó su territorio. Al 2017 lo ha precedido más de una década sin la amenaza real de un huracán. De hecho, desde sus inicios, este año fue percibido por los meteorólogos como uno especialmente activo. El Centro de Predicción del Clima vaticinó en agosto que habrían entre 14 y 19 tormentas y de 2 a 5 huracanes entre los que podría haber dos de gran envergadura. Los cálculos parecen a estas alturas algo conservadores.

Lo que sí parecen haber alcanzado Harvey e Irma hasta el momento, (aún desconocemos los daños que traerá María), es generar daños, según datos citados por el New York Times, por 290,000 millones de dólares, una cifra que parece duplicar el valor en pérdidas que generaron los cuatro grandes huracanes del 2005. Así que si de rankings se trata, el 2017 se trepa de lejos en el primer puesto de los años en los que huracanes le generaron más costos a Estados Unidos.

Vea también: