Víctimas inexistentes, atacantes falsos y otros bulos sobre el tiroteo en Las Vegas que están circulando en redes

El atacante que ha dejado en Las Vegas al menos 50 víctimas mortales, también ha causado estragos en redes, donde pronto se han difundido multitud de informaciones falsas sobre este ataque. Entre ellas, se incluyen fotografías de famosos YouTubers o estrellas del porno identificadas como presuntos asistentes al concierto del cantante de country Jason Aldean; teorías de la conspiración y falsos atacantes identificadas de forma errónea deliberadamente. Si te encuentras con alguna de estas imágenes y datos en redes sociales, extrema la precaución y desconfía de ellos.

El terrorista que NUNCA es

Como ya ha sucedido en varios tiroteos del pasado, la imagen del comediante Sam Hyde ha circulado en redes como la del presunto atacante de Las Vegas. Hyde, que tiene un largo historial de bromas que involucran noticias falsas, ha terminado por convertirse en una de ellas. La imagen de este hombre ya se difundió en atentados anteriores como autor del tiroteo de San Bernardino en 2015, el de UCLA en 2016 o de los ataques de Londres, entre otros.



Un autor anti-Trump creado por trolls de ultraderecha

Trolls extremistas han buscado a su propio culpable de la masacre: se trata de Geary Danley. Este hombre comparte el apellido y es amigo en Facebook de Marilou Danley, la mujer que la policia de Las Vegas pensó en primer lugar que acompañaba a Paddock y que consideró "persona de interés" en la investigación. Más tarde, las autoridades informaron de que la mujer se encuentra fuera del país y la desvincularon de los hechos.

Sin embargo, pronto ha surgido en la red una página Wiki que, además de declarar a Danley como el autor del tiroteo, lo identificaba como demócrata registrado, contrario a Trump y admirador del progresista show de Rachel Maddow, según informó The Washington Post. El complot, que parece haber nacido en el foro de 4Chan, donde se dan cita ultras antiinmigrantes, ha terminado en la famosa web de noticias de extrema derecha The Gateway, que se hizo eco de la noticia. Más tarde se ha visto obligada a borrar el post.



Una vez desmontado el bulo de Danley, nuevas teorías alternativas están surgiendo en el foro 4Chan, según cuenta Ryan Broderick, reportero de BuzzFeed especializado en desinformación y extremismo en redes sociales. Entre ellas, se cuentan que el hombre que las autoridades han identificado como el atacante, Stephen Paddock, pertenece al movimiento Antifa o que Marilou Danley había dicho al público del concierto "vais a morir todos" y que está vinculada con el ISIS en Filipinas.



Víctimas y desaparecidos falsos

El ataque de Las Vegas también ha inspirado a algunos trolls a retomar uno de sus pasatiempos favoritos: difundir imágenes de presuntos familiares a los que dicen estar buscando. Para este fin, algunos han optado por compartir fotos de la estrella de Vine Lil Terio, el YouTuber The Report of the Week o el futbolista Mesut Özil; otros se han decantado por usar una imagen de la estrella del porno Johnny Sins. El medio digital Mashable entrevistó a uno de los usuarios que tuiteó la imagen de Sins y le preguntó por qué lo hacía. "Ya sabes por qué. Por los retuits :)", ha contestado.