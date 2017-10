Jesús Campos, el guardia de seguridad del tiroteo de Las Vegas, rompe su silencio

El joven, que resultó herido por el atacante de la masacre que dejó 58 muertos y cerca de 500 heridos, dio una entrevista luego de estar desaparecido desde la pasada semana e indicó que no volverá a hacer más declaraciones.

Jesús Campos, el guardia de seguridad que primero encontró la habitación del atacante del tiroteo de Las Vegas, rompió su silencio luego de varios días en los que se desconocía su paradero después de haber cancelado su aparición en varios programas la semana pasada.

Campos, que fue herido por Stephen Paddock en la pierna, no iba armado cuando halló que el atacante se encontraba en el piso 32 del hotel Mandalay Bay. Pese a su estado, pudo avisar a la policía de su ubicación y les ayudó a llegar hasta el cuarto.

De manera pausada y casi sin mirar a las cámaras, el guarda de 25 años explicó que subió desde el piso 31 para chequear una salida de emergencia que apareció bloqueada cuando escuchó un ruido raro, como una perforación.

"Cuando iba por el pasillo, creo que llamé la atención del atacante. Escuché ráfagas de disparos. Al principio me cubrí, sentí una sensación de ardor. Fui a levantar el pantalón de una pierna y vi la sangre", dijo Campos en una entrevista en el programa 'The Ellen DeGeneres Show' que se emitirá este miércoles.



"No sé cómo estaba disparando, pero disparó afuera", afirmó para explicar que Paddock se encontraba en su habitación cuando él recibió el impacto.

En ese momento, según contó Campos, trató de avisar por su radio que había recibido un disparo, pero prefirió utilizar su teléfono para no bloquear la señal y que sus compañeros de seguridad pudieran organizarse para dar así una respuesta más rápida a lo que estaba sucediendo.

Paddock, que aquella noche mató a 58 personas y dejó heridas a más de 500, pudo haber disparado también contra otro empleado del hotel, el ingeniero Stephen Schuck, quien acudió al lugar para ver qué estaba ocurriendo con la puerta. Sin embargo, Campos le previno y le pidió que se pusiera a salvo. Lo mismo sucedió con una mujer que salió de la habitación quien, gracias a las indicaciones de Campos, consiguió resguardarse.



Con el rostro serio y sentado junto a un bastón, Campos indicó que tras más de dos semanas después del ataque, comienza a recuperarse.

"Me siento mejor cada día, despacio, pero de manera segura. Voy sanándome tanto mentalmente como físicamente", confesó a la reconocida presentadora DeGeneres.

Sin aclarar la polémica

Esta es la primera vez que el guardia de seguridad habla y -según indicó DeGeneres- será la única vez que abordará este suceso de manera pública.

Su aparición en el show de la conocida comediante llamó fuertemente la atención dado que la pasada semana, sin explicación, Campos canceló varias entrevistas que tenía ya pautadas con diferentes cadenas de noticias. Desde entonces, no se sabía nada de él y en su casa habían aparecido carteles de "No pasar" o "No medios de comunicación", según indicó el Review-Journal.

Los medios han tratado de entrevistarlo para tratar de esclarecer la polémica sobre los tiempos en la investigación, aunque en los fragmentos de la entrevista hasta ahora publicados no aborda el tema.



Las autoridades indicaron la pasada semana que Campos resultó herido en el piso 32 del hotel a las 9:59 pm y que pasaron seis minutos hasta que Paddock comenzó a disparar desde las ventanas rotas de la suite en la que estaba alojado.

El propietario del hotel, sin embargo, salió a rebatir esa secuencia y afirmó que la matanza se produjo "al mismo tiempo, o como en unos 40 segundos después" de que Campos diera la alerta del tiroteo.

Tras esta declaración, la policía corrigió su primera versión y sostuvo que Campos llegó al lugar a las 9:59 pero que no fue alcanzado por la bala hasta las 10:05. El primer oficial no llegó al lugar hasta 12 minutos después, según indicó el alguacil del condado Clark, Joe Lombardo.



Por ahora, los investigadores no han descubierto el motivo por el cual el atacante decidió disparar contra la muchedumbre.