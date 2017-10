"He sido un defensor de la segunda enmienda toda mi vida. Hasta los acontecimientos de anoche": el guitarrista que tocaba durante tiroteo en Las Vegas

El guitarrista de la banda de Josh Abbott, Caleb Keeter, quien se encontraba tocando en el festival de música country de la Vegas cuando un pistolero asesinó a 59 personas el domingo por la noche, dijo que la horrible experiencia del ataque cambió su forma de pensar sobre la ley de armas en Estados Unidos.

"He sido un defensor de la [segunda] enmienda toda mi vida (…) Hasta los acontecimientos de anoche. No puedo expresar lo equivocado que estaba”, publicó Keeter en su cuenta de Twitter.

Horas después del ataque, los miembros de la banda de Josh Abbott publicaron un mensaje en las redes sociales, diciendo que la banda y la tripulación estaban a salvo.

"Nunca dejaré de oir esos disparos; y nuestra banda nunca olvidará cómo ese momento los hizo sentir ", cantante Josh Abbott escribió en Twitter. "Nuestros corazones están con todas las víctimas".



Sin embargo, el guitarrista de la banda, decidió publicar un mensaje mucho más personal y confesó que los miembros de la tripulación de la banda han ocultado licencias de armas de mano y armas de fuego legales en el autobús.

"Eran inútiles", dijo. "No pudimos tocarlos por miedo a que la policía pudiera pensar que éramos parte de la masacre.

Keeter dijo que pasó los momentos angustiosos del tiroteo "escribiendo a mis padres y el amor de mi vida un adiós" - y "un testamento en vida porque sentí que no iba a vivir toda la noche".



A su alrededor, sus amigos, compañeros de banda quedaron atrapados bajo el fuego. El sentimiento, escribió, "fue suficiente para que me diera cuenta de que esto está completamente y totalmente fuera de control".

"Necesitamos un control de armas AHORA ", agregó. "Mi mayor arrepentimiento es que me obstinadamente no me di cuenta hasta que mis hermanos y yo estuvimos amenazados por ellas".

A lo largo de los años, Keeter ha defendido los derechos de los pistoleros, argumentando en Twitter que si las leyes actuales fueran "efectivamente aplicadas, las personas que cometen los disparos no tendrían estas armas". En 2012, llegó a decir: "Yo temo dar la capacidad de regular nuestras armas a la institución que hace que la posesión de armas sea una necesidad ".



Dijo que lamentaba eso el lunes. "Vi esto sucediendo durante años y no hice nada", escribió. "Me gustaría hacer lo que pueda ahora."