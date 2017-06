El atacante de Alexandria es James T. Hodgkinson, un ferviente seguidor de Bernie Sanders

Los amigos de James T. Hodgkinson no dan crédito a los titulares de la mañana de este miércoles. Este hombre de 66 años, oriundo de Belleville, Illinois, y dueño de una empresa de construcción ocupa los titulares de los medios de comunicación de EEUU como el presunto autor de la balacera contra una veintena de legisladores republicanos que jugaban al béisbol cerca de Washington.

La única página de Facebook que coincide con su nombre lo identifica como seguidor del senador demócrata Bernie Sanders y con una clara retórica contra el presidente Trump. "Trump es un traidor. Trump ha destruido nuestra democracia. Es el momento de destruir a Trump y Compañía", dice uno de los posts de esa página.



Algunos conocidos de Hodgkinson confirmaron a los medios su afiliación política y el propio senador Bernie Sanders publicó un comunicado en el que condena el acto del violencia del que al parecer trabajó en su campaña como voluntario.



Sen. Sanders says alleged shooter apparently volunteered on his campaign pic.twitter.com/c54uXFCbrC

— Jim Acosta (@Acosta) June 14, 2017