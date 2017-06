En estado crítico el congresista Steve Scalise por disparos de un anti-Trumpista contra un grupo de republicanos cerca de Washington DC

Un tiroteo durante un juego en un campo de béisbol en Alexandria, cerca de Washington DC, dejó cinco personas heridas, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise, uno de los líderes de la bancada en la Cámara de Representantes, y que se encuentra en estado crítico tras ser operado. La policía indicó que los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona, incluido el agresor.

El presidente Donald Trump, durante una intervención televisada este miércoles en la que llamó a la unidad, informó que el atacante murió tras el incidente.





Las autoridades no han publicado la identidad de otros heridos, pero el jefe de la Policía del Capitolio de EEUU, Matthew Verderosa, indicó que todos están fuera de peligro.

En todo caso el diario The Washington Post identificó al presunto atacante como James T. Hodgkinson, de 66 años de edad. En un comunicado, el senador Bernie Sanders indicó que "aparentemente trabajó" para su campaña en las primarias demócratas.

Por su parte, el jefe de la Policía de Virginia, Michael Brown, dijo que es muy temprano para determinar los motivos detrás del ataque, aunque el FBI está analizando sus redes sociales en las que escribió mensajes contra el presidente Trump.



Scalise, de 51 años y representante de Louisiana desde 2008, se encuentra en condición crítica luego de ser operado tras ser herido en la cadera, según informó el hospital MedStar Washington, donde se encuentra ingresado.



El congresista republicano Roger Williams, de Texas, informó que un miembro de su equipo está entre los heridos y necesitó atención médica. Williams es el entrenador del equipo republicano desde que llegó al Congreso en 2013.

La policía indicó en un mensaje de Twitter que no existe ya amenaza alguna, aunque la zona permanece acordonada y con una fuerte presencia policial.



El juego de pelota se había iniciado hacia las 6:30 en el Eugene Simpson Stadium Park como último entrenamiento para un enfrentamiento entre demócratas y republicanos de este jueves en el Nationals Park en Washington DC. El tiroteo comenzó poco después de las 7:00 de la mañana. Se desconoce los motivos del agresor.

El congresista Ron DeSantis, de Florida, sostuvo que una persona se acercó a él y le preguntó quiénes eran los jugadores y se interesó por su postura política. En una entrevista en Fox News dijo que "cuando iba a meterme en mi auto con uno de mis colegas... un tipo se acercó y preguntó si eran republicanos o demócratas los que jugaban". DeSantis añadió que al poco desapareció y se dirigió hacia la zona donde ocurrió el tiroteo. En todo caso, afirmó que esta persona no tenía ningún arma con él.



Mo Brooks, congresista republicano que se encontraba en el lugar del incidente contó a CNN lo sucedido: "Sentí como que fue una eternidad". Al menos dos policías o agentes secretos resultaron heridos, según Brooks.

"Escuché un gran 'boom' y mire alrededor y detrás de la tercera base... Veo un rifle, y veo un poco... un cuerpo y luego otro. Y escucho otro 'boom' y me doy cuenta de que hay aún una persona disparando. Al mismo tiempo veo a Steve Scalise en la segunda base gritando. Le habían disparado", contó a la televisión Brooks.



El departamento de policía de Virginia indicó en su cuenta de que se dirigieron a la escena tras los reportes de un atacante y pidió alejarse de la zona.



Donald Trump, en una intervención desde la Casa Blanca, calificó lo sucedido como un asalto "muy, muy, muy brutal". Además, el presidente llamó a la unidad y a trabajar conjuntamente.

“Podemos tener nuestras diferencias, pero hacemos bien en recordar en tiempos como este que todos los que prestan servicio en nuestra ciudad capital está aquí, sobre todo, por amor al país. Todos podemos estar de acuerdo que estamos bendecidos por ser estadounidenses. Somos más fuertes cuando estamos unidos y cuando trabajamos juntos por el bien común”, dijo Trump.



Con anterioridad, el portavoz de la Casa Blanca había indicado que "tanto el presidente como el vicepresidente conocen lo que está ocurriendo en Virginia. Nuestros pensamientos y oraciones con todos los afectados".

El presidente calificó a Scalise como un "verdadero amigo y un patriota" e indicó que, pese a haber sido "gravemente herido", se va a "recuperar completamente".



