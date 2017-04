El Tesla del pueblo está cada vez más cerca

El Tesla Model 3 se enfrentará a sedanes compactos de semi lujo como el Mercedes-Benz Clase C y BMW Serie 3 (con el que se le ve en la imagen) La gran pregunta ahora es si el éxito del Model 3 los estimulará a desarrollar una línea completa de autos derivados de la tecnología del Model 3 que incluya coupés, convertibles y camionetas al igual que hacen los fabricantes alemanes con sus modelo.

Si le damos crédito a la sección del website de Tesla correspondiente al Model 3 la compañía ha cumplido con una de sus principales promesas. La autonomía por carga del vehículo ya no es un estimado sino unas sólidas 215 millas .

En el Tesla Model 3 el panel de instrumentos y controles estará contenido en una pantalla sensible al tacto de 15 pulgadas. Esta pantalla, que ya aparecía en una manera muy primitiva en las maquetas iniciales, estaría instalada horizontalmente y no verticalmente como la del Model S y sería provista por el fabricante coreano de equipos eléctricos LG.

Con 115,000 vehículos ordenados en las 24 horas anteriores a su presentación al mundo en la tarde del 31 marzo de 2016 el Tesla Model 3, el primer auto realmente asequible del fabricante de vehículos eléctricos californiano, puede considerarse un éxito garantizado.

Pero no fueron los crudos prototipos que rodaron por el escenario esa noche lo que electrificó el ánimo del público, sino las promesas que los mismos traían. Un sedán compacto, 100% eléctrico, con autonomía de cerca de 200 millas por carga, por un precio de 35,000 dólares a ser producido masivamente al ritmo de 500,000 unidades por año una vez que la producción alcance su nivel óptimo, lo cual se espera que ocurra al inicio de 2018.



Estas fotos capturadas por nuestra publicación hermana Jalopnik muestran lo que parece ser un prototipo de pruebas, una unidad que en apariencia es idéntica al modelo que será producido, utilizada para afinar los sistemas y componentes del vehículo hasta hasta alcanzar su funcionamiento óptimo. Aunque la apariencia básica del las maquetas de marzo fue retenida, tanto su frontal como su parte trasera muestran ahora contornos mejor acabados y más esculpidos, lo que le da al vehículo el aspecto exterior comercialmente viable del que las maquetas carecían.

Durante los últimos 12 meses han sido muchos los rumores que han corrido sobre el Model 3, sobre todo sobre su equipamiento interior como consecuencia natural de lo evidentemente provisional que lucían las cabinas de las maquetas rodantes mostradas el día del anuncio. Uno de ellos fue el de el panel de instrumentos y controles sería sustituido por una pantalla de 15 pulgadas. Esta pantalla, que ya aparecía en una manera muy primitiva en las maquetas iniciales, estaría instalada horizontalmente y no verticalmente como la del Model S y sería provista por LG, el fabricante coreano de equipos eléctricos. Las fotos espía de Jalopnik, que muestran un interior mucho más terminado incluyendo texturas de manera, confirma el rumor pero también muestran una consola central que a primera vista parecería albergar controles suplementarios.



Si le damos crédito a la sección del website de Tesla correspondiente al Model 3, y no tenemos motivos para no hacerlo, la compañía ha cumplido con sus promesas. La autonomía por carga del vehículo ya no es un estimado sino unas sólidas 215 millas. El precio sigue en 35,000 dólares sin incluir incentivos gubernamentales que podrían reducir el precio final sustancialmente. La aceleración de 0 a 60 millas por hora sigue estando estimada por debajo de 6 segundos y si todo sale de acuerdo a los planes de Tesla el Model 3, que contará con el sistema de asistencia semi autónoma de conducción Autopilot, deberá obtener las máximas calificaciones de seguridad.

Si Tesla no nos decepciona, es muy posible que estamos presenciado la escritura de una de las páginas más emocionantes e importantes en la historia del automóvil.



