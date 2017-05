ISIS aconseja a sus seguidores comprar armas en ferias de EEUU porque "es muy fácil"

El grupo extremista Estado Islámico (EI, también conocido como ISIS) invitó a sus seguidores a aprovecharse de la facilidad que existe en Estados Unidos para comprar armas sin tener que mostrar una identificación o, incluso, sin ser objeto de una verificación de antecedentes para llevar a cabo ataques.

Las indicaciones aparecieron en la revista del grupo llamada Rumyah -editada en 10 idiomas, entre ellos inglés, francés, turco o ruso-. En su último número, publicado este jueves, incluyeron un artículo titulado "tácticas de terror", en el que también dan consejos para el adoctrinamiento de niños, la toma de rehenes o la selección de objetivos.



La nota explica diferentes modos en los que los radicales pueden hacerse con armas, entre ellos "embestir con un vehículo la puerta de una tienda (de caza) cuando esté cerrada", asaltar al propietario de la misma o adquirirla en las ferias y centros de Estados Unidos.

"La adquisición de armas de fuego puede ser muy simple dependiendo de la ubicación geográfica", explica la publicación. "En la mayoría de Estados Unidos, cualquier arma, desde una escopeta de un solo tiro hasta un rifle semiautomático AR-15, puede comprarse en tiendas o por medio de ventas en línea -a través de distribuidores privados- sin verificación de antecedentes y sin requerir tampoco una identificación o una licencia de arma".

