Un hombre mata a dos pasajeros tras insultar a dos mujeres de apariencia musulmana en Portland

Dos hombres murieron y otra persona resultó herida en un apuñalamiento este viernes en un tren suburbano de Portland, Oregon, después de que un atacante gritó insultos racistas a dos mujeres de aperiencia musulmana, informó la policía. Al menos una de ellas llevaba en la cabeza velo islámico ( hijab) y las víctimas mortales habían salido en su defensa.

Los agentes localizaron y arrestaron al supuesto atacante, según un comunicado de la policía de Portland. Recibió tratamiento médico y fue entregado a detectives que investigan homicidios.

Los investigadores explican que el sospechoso gritó varias frases ofensivas, "en lo que mejor se define como un discurso de odio contra varias etnias y religiones", detalla el informe policia. Al menos dos de las víctimas intervinieron y trataron de calmar al atacante, que apuñaló a tres pasajeros y huyó del tren.

Los ataques verbales se habrían dirigido a dos mujeres que viajaban en el tren, posiblemente musulmanas. Una llevaba velo, según los testimonios que cita la policia. Sin embargo, se fueron de la escena antes de que llegaran los agentes y ahora la institución hace un llamamiento público para encontrarlas y hablar con ellas.

Los pasajeros, que intervinieron en su defensa, fueron “atacados con saña”, dijo el sargento Pete Simpson a la prensa local. La policía de Portland tuiteó esto:



Two Dead, One Injured in Stabbing on MAX Train at Hollywood Transit Station -- Suspect in Custody https://t.co/yTsnnyqKuW