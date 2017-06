Un deslizamiento de tierra en China sepulta a unas 100 personas.

Unas 100 personas están desaparecidas luego de que un derrumbe de tierra en la ladera de un cerro en la provincia de Sichuan, centro sur de China, sepultara decenas de casas del poblado Xinmo.

Funcionarios locales dijeron a la agencia AFP que lanzaron una operación de rescate de emergencia para intentar localizar a las personas desaparecidas. Mediante un comunicado las autoridades aseguraron que se trata de un "catastrófico desastre geológico de primera clase".

Según la agencia de noticias china Xinhua, el deslizamiento bloqueó un tramo de aproximadamente un kilómetro (1,2 millas) de un río cercano.

#SichuanLandslide: Rescuers race to remove a huge rock after hearing response from underneath. Over 100 people feared buried. pic.twitter.com/hfWgX2nTcq

— People's Daily,China (@PDChina) 24 de junio de 2017