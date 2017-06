Dos reclusos de Georgia en fuga tras asesinar a sus custodios en el bus en que eran trasladados

La policía de Georgia busca por todo el país a dos reclusos que asesinaron a disparos a sus dos custodios y luego escaparon mientras eran trasladados este martes en un autobús por una zona rural del sureste de Atlanta, informó la policía de Georgia.

En el camino, los presos irrumpieron en el área del conductor y allí sometieron a los oficiales, les quitaron sus pistolas Glock calibre .40 y uno de ellos disparó contra ambos, informó en rueda de prensa el sheriff del condado de Putnam, Howard Sills.

El sheriff aseguró que el último vehículo en que fueron vistos fue un Honda color verde grama del año 2004, matrícula RBJ6601 y que robaron a la fuerza a un conductor.

"Los estamos buscando en cualquier rincón de Estados Unidos", respondió Sills a la prensa. Se cree que ambos están armados con las pistolas que arrebataron a los custodios.

Según el Departamento de Correccionales de Georgia, los hombres en fuga son Donnie Russell Rowe, de 43 años, y Ricky Dubose, de 24 años. En el alerta de búsqueda que fue emitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se especifica que –en esta ocasión– están solicitados por el escape y asesinato de los dos oficiales.

#ArmedandDangerous @GA_Corrections escapees wanted for homicide of two corrections officers in Putnam County #FBIAtlanta pic.twitter.com/Pzogk5rzzc

— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) June 13, 2017