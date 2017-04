Retiran ensaladas vendidas en tiendas Walmart de Florida tras el hallazgo de un murciélago muerto dentro de un paquete

La empresa Fresh Express anunció el retiro de las ensaladas Organic Marketside Spring Mix de cinco onzas que fueron distribuidas en tiendas Walmart del sureste de Estados Unidos, luego de que fue hallado un murciélago muerto dentro de un paquete.

El retiro aplica a ese tipo de ensaladas que fueron producidas bajo el código G089B19 y cuya fecha de vencimiento es el 14 de abril de 2017, dijo la compañía en un comunicado.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) dijeron por su parte que están investigando el hallazgo del murciélago muerto dentro de una de las cajas de ensaladas en una tienda Walmart de Florida. "Dos personas en Florida reportaron haber comido parte de la ensalada antes de encontrar el murciélago", precisaron los CDC en su página web.

"El murciélago fue enviado a un laboratorio de rabia de los CDC porque se ha encontrado que algunos murciélagos en Estados Unidos tienen rabia", agregó el comunicado de estos centros.

Sin embargo, los CDC precisaron que contraer rabia después de haber ingerido un animal que tenga esta enfermedad es algo inusual, debido a que el virus no sobrevive por largo tiempo fuera del animal afectado.

Además de Florida, Fresh Express distribuyó ese tipo de ensaladas en tiendas Walmart de Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.



"Los consumidores que han comido el producto que ha sido retirado y no encontraron material animal no están bajo riesgo y no necesitan contactar al Departamento de Salud. Los CDC recomiendan que aquellos que comieron del producto y encontraron material animal dentro contacten al Departamento de Salud para ser evaluados", agregaron los CDC.