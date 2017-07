Fracasa el proyecto de ley de salud republicano: dos senadores más se oponen

Los senadores Jerry Moran, de Kansas, y Mike Lee, de Utah, anunciaron este lunes que rechazarán el proyecto de ley republicano para derogar el Affordable Care Act , también conocido como Obamacare, dejando la medida sin oportunidad de ser aprobada.

Moran y Lee se unen así a los senadores republicanos Rand Paul y Susan Collins, quienes también se pronunciaron en contra del Better Care Reconciliation Act, el más reciente esfuerzo republicano para aprobar la iniciativa de ley en la Cámara Alta, fracasado por el momento.



Con 52 escaños, los republicanos en el Senado solo pueden perder dos votos para aprobar proyectos de ley, en este caso la reforma a Obamacare, ya que los 48 senadores demócratas votarían en bloque contra la iniciativa.

"Además de no eliminar todos los impuestos de Obamacare, no va lo suficientemente lejos para bajar las cuotas premiums para las familias de clase media y no da suficiente espacio libre para las regulaciones más costosas de Obamacare", dijo Lee en un comunicado escrito.

Moran indicó que el proyecto de ley "fracasa a la hora de eliminar el Affordable Care Act o hacer frente a los crecientes altos costos de los cuidados de salud".





Los dos senadores se pusieron de acuerdo para dar a conocer su oposición casi de manera simultánea y dejaron claro que modificaciones modestas a la legislación actual diseñada por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, serían insuficientes para cumplir con sus demandas.

El voto ya había tenido que ser retrasado debido a la operación a la que debió someterse el senador John McCain. Cada voto importaba: reportes aseguran que unos 15 senadores tenían dudas sobre el proyecto. La mayor crítica y preocupación de ese grupo se centra en los recortes a Medicaid, el programa federal-estatal que provee cobertura a 75 millones de personas.



Los demócratas no se tardaron en reaccionar. "Este segundo fracaso de Trumpcare es una prueba positiva de que el corazón de este proyecto de ley es inviable", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles E. Schumer.

"Más que repetir el mismo fracaso de un proceso partidista, los republicanos deberían empezar desde cero y trabajar con los demócratas en un proyecto de ley que baje las cuotas premiums, dé estabilidad a largo plazo a los mercados y mejore nuestro sistema de cuidados de salud", aseguró.

Una de las mayores quejas es que este proyecto presentado en el Senado no resuelve las fallas del ACA, sino que las empeora. La senadora republicana moderada Susan Collins, quien se oponía al proyecto desde el día uno debido a los grandes recortes que propone a Medicaid y Planned Parenthood, ya había mencionado su intención de trabajar con sus colegas demócratas precisamente para atacar esos errores.



Still deep cuts to Medicaid in Senate bill. Will vote no on MTP. Ready to work w/ GOP & Dem colleagues to fix flaws in ACA.

— Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) July 13, 2017