El estudiante estadounidense liberado por Corea del Norte está en coma, según sus padres

Los padres de Otto Frederick Warmbier, el estudiante de 21 años de la Universidad de Virginia que este martes fue liberado por Corea del Norte, indicaron que se encuentra en coma.

El secretado de Estado Rex Tillerson había anunciado esta mañana que el régimen de Pyongyang había dejado en libertad a Warmbier, quien fue acusado de subversión en marzo de 2016, pero no aludió a su estado médico.

El diario The Washington Post indicó que el joven debe llegar a su casa en Cincinnati, Ohio, este martes en la tarde, tras ser evacuado por razones médicas. Los padres de Warmbier sostuvieron que funcionarios norcoreanos -a través de contactos con enviados estadounidenses- se contagió con botulismo después de su juicio en marzo y se quedó en coma luego de tomar una pastilla para dormir. El estudiante habría estado en coma 15 meses.

Warmbier fue detenido a principios de enero cuando trataba de abandonar el país, luego de una visita como turista al lado de un grupo que viajó para las fiestas de Año Nuevo.

Tras dos meses detenido, fue condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en Pyongyang, informó la agencia japonesa Kyodo.

Otto Frederick Warmbier reconoció públicamente su "delito", en una confesión que podría haber sido forzada por las autoridades norcoreanas.



El fallo consideró que el estudiante realizó un acto hostil contra el Estado al tratar de sustraer el rótulo con un eslogan político de una zona reservada para personal del hotel Yanggakdo de la capital.

"Como en un accidente"

"Nuestro hijo está volviendo a casa", indicó Fred Warmbier al Post. "Por el momento, lo estamos asumiendo como si hubiera estado (envuelto) en un accidente. "Vamos a ver a nuestro hijo Otto esta noche", añadió. El avión que transporta al estudidante, antes de llegar a Cincinnati, realizará una parada en la base militar de Sapporo, Japón.



Por ahora, no existe una confirmación oficial de las autoridades estadounidenses que confirme la versión de los padres. Tan solo se conoce que Tillerson llamó a Donald Trump sobre las 8:35 am ET para indicarle que Warmbier estaba ya en un avión de vuelta a Estados Unidos. El presidente le dijo: "Cuida de Otto", según un funcionario le dijo al diario capitalino.

Una "misión"

En su confesión del 29 de febrero Warmbier declaró haber obrado por orden de una iglesia protestante de Ohio y con apoyo de una agrupación universitaria para "dañar la motivación y la ética de trabajo del pueblo coreano" e "insultar en nombre de Occidente" a Corea del Norte.

También afirmó que la CIA tenía conocimiento de su "misión" y mencionó un supuesto plan de Washington para dañar a Corea del Norte a través de la iglesia metodista.



La pena de 15 años de trabajos forzados es la misma que recibió el misionero Kenneth Bae, el estadounidense que más tiempo ha permanecido retenido en Corea del Norte con más de 2 años hasta su liberación en noviembre de 2014.