Críticas a España por la violencia policial para tratar de impedir el referéndum de independencia en Cataluña

La jornada dejó escenas que ahondan más la división entre los partidarios de la independencia y quienes quieren que Cataluña siga siendo parte de España, además, la represión en varios centros de votación para incautar material electoral e impedir la celebración del referéndum (que había sido declarado ilegal por la justicia española) fue criticado por políticos y destacadas figuras internacionales.

"¡La violencia nunca puede ser la respuesta! Condenamos cualquier forma de violencia y reafirmamos nuestro llamamiento a un diálogo político", señaló Charles Michel, primer ministro belga, del partido liberal conservador, que gobierna en coalición con el partido nacionalista flamenco, favorable a la independencia de la región de Flandes.



La jornada se saldó con 800 civiles heridos y 11 miembros de las fuerzas de seguridad, que desalojaron a la fuerza los centros designados para votar, en una jornada que según el gobierno regional tuvo un 45% de participación y ganó el 'sí' a la independencia por 2 millones de votos.





La situación en Cataluña es un asunto de interés para otros países en Europa donde también hay deseos de independencia en algunas regiones, pero vieron con preocupación la actuación de la policía española. El presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, pidió al Gobierno de España durante la jornada que detuviera la violencia y entablar un diálogo.

Por su parte, el primer ministro esloveno, Miro Cerar, mostró también su preocupación por la situación en Cataluña e hizo un llamamiento al diálogo. "Estoy preocupado por la situación. Llamo al diálogo político, al Estado de derecho y a soluciones pacíficas".

El Gobierno federalista de la provincia canadiense de Quebec condenó "los actos de violencia" y se ofreció para compartir con España y Cataluña su experiencia en "materia de conciliación".



Quebec, donde existe un fuerte movimiento separatista, ha celebrado en dos ocasiones referendos independentistas, el último en 1995, cuando los separatistas quedaron a décimas de punto de conseguir más del 50 % de los votos emitidos.

Desde Reino Unido, el jefe de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, rechazó la violencia policial y pidió a la primera ministra británica, Theresa May apelar directamente al presidente del gobierno de España Mariano Rajoy “a encontrar una solución política a esta crisis constitucional”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, de origen español, con raíces andaluzas (sur) lamentó lo sucedido al recordar que también tiene familia en Cataluña.

“Lo que pasa es muy triste. Confieso que no entiendo que Cataluña quiera separarse de España [...] Me cuesta en el plano afectivo y en el racional [...] Quizá se puedan aportar cambios a la relación entre el poder central madrileño, algo que no siempre es un acierto, y Cataluña, pero ese deseo de independencia me parece muy peligroso para España e incluso para Europa. Estoy preocupada. Espero que España logre encontrar un camino con Cataluña", señaló Hidalgo en declaraciones recogidas por AFP.



En fotos: La violencia policial marca la consulta popular de los catalanes Durante la joranda del referéndum, en la que Cataluña vota por el 'sí' o el 'no' a la independencia y que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España, se registraron violentos enfrentamientos entre la policía ylos votantes. Hasta ahora se han registrado más de 700 heridos. En esta imagen se ve un hombre en el suelo durante la intervención de la Guardia Civil fuera del centro de votación de Sant Julia de Ramis. Un joven muestra un rasponazo en la espalda durante los enfrentamientos. Entre los heridos hay un joven que ha sido golpeado en un ojo por una bala de goma cerca del colegio Ramon Llull y ha requerido intervención quirúrgica. Desde temprano en la mañana se presentaron enfrentamientos en algunos centros de votación en los que partidarios de la independencia trataron de impedir el acceso a la Policía que se disponía a incautar las urnas de votación y papeletas. El gobierno español prometió detener la consulta popular que, sin embargo, se ha podido llevar a cabo pese a la represión policial. La policía fue recibida con piedras e insultos en algunos lugares donde los votantes hicieron cordones humanos para intentar que no pasaran a confiscar las urnas. Sin embargo, la policía fue desalojando a quienes les impedían el paso uno a uno. La Guardia Civil entró en el centro de votación en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), donde estaba previsto que sufragara el presidente catalán. La Guardia Civil también detuvo a una persona por desobediencia junto a un ambulatorio que servía como punto de votación, tras unos momentos de tensión con los agentes que trataban de cerrar el local, informó la agencia Efe.

El servicio de emergencias en Cataluña atendió a 38 personas heridas en varias intervenciones policiales en los colegios electorales dispuestos para celebrar el referendo de autodeterminación en esta región española. La cifra aumentó a más de 300 en la medida en que fue transcurriendo la votación. "De estas 35 han sido leves y 3 menos graves. Nueve de estas personas han requerido el traslado a un centro sanitario. Mayoritariamente se han atendido contusiones, mareos y crisis de ansiedad", señaló en dos mensajes en Twitter. El presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, criticó lo que considera "uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia" por parte del Ejecutivo español y se mostró convencido de que no detendrá el deseo de votar pacíficamente. En medio de los violentos enfrentamientos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informó que en las primeras horas de la mañana se habían "neutralizado" unos 70 centros de votación y bloqueado el sistema diseñado para votar de forma electrónica en una actuación marcada por "la proporcionalidad". Además pidió a los promotores del referéndum ilegal en Cataluña que "recuperen la razón" y vuelvan al marco legal, sin dañar el Estado de Derecho. La alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, arremetió por su parte contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que por el momento guardaba silencio. Once agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en las operaciones en Cataluña para impedir el prohibido referéndum de independencia, según el ministerio español del Interior.

El gobierno regional y el Estado se han enzarzado en una serie de acusaciones sobre la responsabilidad de los enfrentamientos. Incidentes en el exterior del Pabellón Deportivo municipal de Sant Julia de Ramis (Girona). Los enfrentamientos se dieron donde esta instalado un centro electoral en el que esta mañana tenía que votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional a las puertas del Instituto Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat. Policía Nacional y Guardia Civil han desplegado a sus agentes en varios colegios electorales de Barcelona para impedir el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. Un policía intenta hacer frenta aun grupo de manifestantes que protestan en el centro de votación de Sant Julià de Ramis (Girona). Agentes de la policía nacional intentan retirar a los concentrados en el instituto IES Tarragona.



Desde Escocia, donde en 2014 celebraron un referéndum de independencia en el que se decidió continuar siendo parte del Reino Unido, la primera ministra, Nicola Sturgeon, "Independientemente de las opiniones sobre la independencia, todos deberíamos condenar las escenas que han tenido lugar allí y pedirle a España que cambie el rumbo antes de que alguien salga gravemente herido", tuiteó. En otro mensaje aseguró que las “impactantes imágenes” eran “innecesarias”.

Entre los líderes europeos destacados, el líder del Partido Socialdemócrata alemán y expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz aseguró que: "La escalada [de violencia] en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben rebajar la tensión inmediatamente y buscar el diálogo".



"El referéndum ilegal no es válido, pero es un día triste para España y para Europa",señaló por su parte Gianni Pittella, portavoz de los socialdemócratas en la Eurocámara, que consideró que "los sentimientos de tantos ciudadanos y ciudadanas catalanes que han tomado las calles también deben ser escuchados".

Desde Latinoamérica el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que "Respetamos una España unida según su Constitución. Lamentamos violencia y centenares heridos en torno a pretendido referéndum en Cataluña".

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que criticó al presidente de España por la actuación policial que calificó de “brutal” y dijo a Rajoy que tendrá que "responder al mundo”.

Los deportistas Marc y Pau Gasol, jugadores en equipos de la NBA, nacidos en Cataluña y miembros de la selección española de baloncesto, lamentaron lo sucedido.







Por su parte el jugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, que se había pronunciado a favor del referencum, acudió a las urnas.