Usuarios de Twitter piden incapacitar a Trump tras su 'pelea' con CNN invocando la Enmienda 25

La batalla dialéctica que mantiene Donald Trump con la prensa y en particular con el canal de televisión CNN, al que acusa de difundir noticias falsas para perjudicarle, dio un paso más este domingo después de que el mandatario difundiera un video en el que aparece luchando con un oponente cuyo rostro es el logo de la cadena. ¿Se encuentra en sus cabales el presidente de Estados Unidos?

Eso es lo que se preguntaron cientos de personas que indignados por el video que puede entenderse como una incitación a la violencia contra los periodistas proponen, al amparo de la Enmienda 25, que se declare incapacitado al presidente.



Trump's tweets encourage violence against media...NOT A JOKE. He must be held to a higher standard and needs to resign #25thAmendment — Sheila Jackson Lee (@JacksonLeeTX18) July 2, 2017





La etiqueta #25thAmendment corrió como la pólvora tanto entre los que defendieron al presidente y acusa a sus oponentes de no tener sentido del humor, como los que consideran que con esta ‘broma’ el presidente cruzó la línea y tiene que ser declarado incapacitado.





Algunos, como el ex embajador Norm Eisen, muestran su "preocupación" por la salud mental del presidente.

"Este tuit es una evidencia de su deterioro mental. El presidente tiene que ser evaluado psicológicamente. Lo digo en serio y literalmente", afirma en un mensaje de Twitter.



This tweet is evidence of mental deterioration. The President needs a psych evaluation. I mean that seriously and literally. #25thAmendment https://t.co/1w97stPB1e — Norm Eisen (@NormEisen) July 2, 2017



Hace unos días los demócratas en la Cámara de Representantes también propusieron que se creara un panel para determinar si el presidente es apto para dirigir los designios del país. El demócrata Jamie Raskin propuso que se redacte una ley que recogiera la creación de un comité de 11 miembros formado por médicos y psiquiatras que se encargaran de esta tarea.

El equipo de expertos, más formalmente llamado "Comisión de Supervisión sobre la capacidad Presidencial", se encargaría de realizar un examen médico al presidente y determinar si está física y mentalmente en plenas facultades para gobernar.



Estas peticiones que tomaron fuerza este domingo tras el 'asalto' en el ring de Trump a CNN surgen al amparo de la sección cuarta de la Enmienda 25, un recurso que nunca se ha utilizado hasta ahora pero que queda recogido en la Constitución.

La Enmienda 25 propuesta por el Congreso y ratificada por los estados después del asesinato del presidente John F. Kennedy recoge los procedimientos para reemplazar al presidente o el vicepresidente "en el caso de muerte, moción, dimisión o incapacitación".



En el caso de la incapacitación, se trata de un procedimiento para solicitar el cargo a presidentes que, aunque no hayan cometido un delito, son considerados no aptos para gobernar el país.

Pero el proceso no es tan sencillo.

Primero tendría que determinarse que Trump es "incapaz de ejercer los derechos y deberes propios de su cargo" y, después, dos terceras partes del Congreso tendrían que concurrir para que el procedimiento tenga efecto, algo muy poco probable (aunque no imposible) teniendo en cuenta que los republicanos son mayoría.

Si saliera adelante, según recoge la enmienda sería el vicepresidente, en este caso Mike Pence, quien se convertiría entonces en presidente.

De momento son todo hipótesis, pero la supuesta broma de Trump podría salirle cara puesto que algunos usuarios identificados como republicanos o conservadores también se han sumado a la petición.



If you are with Mike Nash, that's a good thing, it means the tide is turning. #25thadmendment https://t.co/Zn1JM8Rues — Barbara Malmet (@B52Malmet) July 2, 2017