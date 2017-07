"Un comportamiento adolescente": así reaccionan CNN y periodistas al amenazante video de Trump

El video-montaje que tuiteó este domingo el presidente Donald Trump simulando que golpea a un avatar de CNN suma más de 150,000 retuits, unos 250,000 me gusta pero, sobre todo, mucha indignación de la profesión periodística.

Decenas de profesionales condenaron en redes el video en el que se ve a Donald Trump dando golpes a un rival con el logo de CNN y alertaron que incita a la violencia contra los periodistas.

El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa escribió que "nadie debería ser amenazado con daños físicos por hacer su trabajo" y consideró que el video está "por debajo" de lo que debe ser una actitud presidencial.



We condemn the president's statement depicting physical violence against the press. Statement from RCFP's Brown: https://t.co/OkKsW37ouC pic.twitter.com/xfNK4Z2Xl5 — Reporters Committee (@rcfp) July 2, 2017

La cadena atacada, CNN, difundió un contundente comunicado en redes que empieza así: " Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos incita a la violencia contra reporteros". Acusa a Trump de tener una actitud adolescente y le responde directamente: "Seguiremos haciendo nuestro trabajo. Él debería empezar a hacer el suyo".



CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG — Brian Stelter (@brianstelter) July 2, 2017





Andrew Kaczynski, periodista de CNN, también subrayó que la retórica de Trump incita a la agresión, pero fue más allá. "Sé que no soy el único, pero este año por primera vez he recibido amenazas de muerte", dijo.



I know I'm not the only one, but this year is the first time I ever received actual death threats. It's scary especially because... — andrew kaczynski 🤔 (@KFILE) July 2, 2017



Brian Stelter, que cubre medios de comunicación para CNN, se preguntó en un tuit si el video de Trump viola las reglas de Twitter contra el odio y la violencia. En esas condiciones, la red social explica que no tolera contenidos que promuevan la violencia directa contra personas y que, por ello, pueden cerrar cuentas.



Does Trump's anti-CNN tweet violate Twitter's terms? This is the "hateful conduct" policy https://t.co/1oCoXPNNul https://t.co/AhEu7Hwn12 — Brian Stelter (@brianstelter) July 2, 2017

El demócrata Adam Schiff, congresista californiano, recordó que a finales de mayo un candidato republicano, Greg Gianforte, lanzó al piso al reportero Ben Jacobs en Montana ante una pregunta sobre el plan del partido para reemplazar Obamacare. "¿Dónde nos llevará esta espiral empeorante?", se pregunta en un tuit.



.@POTUS posts mock video of him attacking press, even after a GOP candidate did exactly that. Where will his downward spiral take us? — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) July 2, 2017





Vicente Fox, quien fue presidente de México entre 2000 y 2006, retomó su habitual rol de antagonista de Donald Trump en redes y lo acusó de "avergonzar" a la nación estadounidense.



What a sad day! A so-called "president" inciting violence towards media on twitter on a childish trolling. You're embarrassing your nation. https://t.co/UweVQf7cgD — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 2, 2017



De hecho, algunos tuits también van en esa línea: subrayan que el tuit de Trump se publica durante el fin de semana largo para celebrar la Independencia de Estados Unidos.



Durante la campaña electoral, Trump repitió mensajes que inicitaban al ataque verbal a los periodistas que cubrían sus eventos y que estaban presentes a pulgadas del público que los abucheaba.