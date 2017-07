El presidente Trump tuitea un montaje de video en el que 'golpea' a CNN

En su espiral sin fin de tuits contra medios de comunicación y periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo por la mañana un video-montaje amateur en el que 'golpea' a CNN, un canal de noticias al que el mandatario acusa insistentemente de dar noticias falsas.



El video usa imágenes de 2007, cuando Donald Trump participó en un espectáculo de lucha libre ( wrestling) ante unas 85,000 personas y lanzó al suelo a su rival, el empresario Vince McMahon. Le dio varios puñetazos, se erigió como ganador de la competición llamada 'Batalla de multimillonarios' y acabó rapando el cabello al perdedor.



Esta vez, en el video-montaje, la cara de su rival es sustituida por el logo de CNN y se repite varias veces la secuencia de la golpiza. Cuando Trump sale victorioso aparece otro mensaje: simulando el símbolo de la cadena, se lee "FNN, Fraud News Network", insistiendo en la idea del presidente de que CNN difunde informaciones falsas en su contra ( fake news).

El tuit dejó boquiabiertos –y con ganas de responder– a centenares de usarios de la red social. La analista republicana Ana Navarro, una hispana crítica con Trump, se quejó de que el video es "una incitación a la violencia". "Trump acabará haciendo que maten a una persona de los medios de comunicación", advirtió Navarro.



America, stand against this. Trump is going to end up getting a media person killed w/this incitement to violence. Maybe then, he'll stop. https://t.co/IGM0fThtt5

— Ana Navarro (@ananavarro) July 2, 2017