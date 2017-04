Trump se acerca a un nuevo fracaso parlamentario con el financiamiento del muro

El presidente Donald Trump dijo este lunes estar dispuesto a postergar hasta septiembre su pelea con el Congreso para obtener el financiamiento de la ampliación del muro entre Estados Unidos y México. Ello podría evitar que el gobierno federal se quede sin fondos para operar el próximo sábado.

En un encuentro con periodistas de medios conservadores en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que no cederá a su plan de levantar una valla en aquellas zonas de la frontera donde aún no hay, pero sí expresó su disposición a dejar la obtención de estos fondos para más adelante, reportaron el medio especializado Politico y el diario The Washington Post.



Pese a sus palabras, este martes el presidente lanzó un mensaje en Twitter en el que advertía que "no te dejes que los medios falsos (fake media) te digan que yo he cambiado mi postura sobre el muro. Será construido y ayudará a parar las drogas, el tráfico humáno, etc".



Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2017