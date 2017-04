El dinero para que el gobierno federal no cierre depende de Obamacare y el muro con México

El sábado 29 de abril, cuando Donald Trump llegue a la marca simbólica de sus 100 días en el poder, el gobierno federal podría quedarse sin fondos para operar, a no ser que el Congreso autorice el dinero suficiente para evitar un cierre de la administración que nadie quiere que suceda.

Pese a que el presidente considera el hito de los 100 días “ridículo”, parece deseoso de poder contar entre sus logros del período con el arranque de su más sonada promesa de campaña: la construcción del muro fronterizo con México.

Tan deseoso está, que está dispuesto a generar un drama parlamentario y hasta forzar el cierre del gobierno federal, al empeñarse en que la aprobación de fondos incluya el dinero para la primera fase de la construcción del muro fronterizo.

El financiamiento sigue siendo primer problema, pero La Casa Blanca considera que tiene una buena palanca para obtener esos recursos.

El presidente aspira que el Congreso asigne unos 1,400 millones de dólares al departamento de Seguridad Nacional para arrancar con el proyecto de construcción del muro, cuyo costo estimado podría legar a los 21,000 millones de dólares, según cálculos del propio Congreso.

Para eso ha solicitado que se incluyan provisiones en las leyes de financiamiento del gobierno que discute esta semana el Congreso y que deberán estar aprobadas a más tardar antes de la medianoche del viernes 28, para evitar que el gobierno federal tenga que cerrar sus operaciones.



El cálculo de la Casa Blanca es que, como ni republicanos ni demócratas quieren asumir el costo político que implica forzar un cierre del gobierno, el Ejecutivo puede introducir en las propuestas de gasto que considerarán los legisladores previsiones para financiar el muro con México que Trump prometió durante la campaña.

“Queremos llegar a un punto esta semana donde el dinero para seguridad fronteriza esté siendo dirigido al Departamento de Seguridad Nacional de modo que podamos empezar la vigilancia y trabajo preliminar, y entonces seguiremos trabajando para darle al Departamento de Seguridad Nacional lo que necesita para la estructura”, dijo este domingo en un programa de televisión el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus.

La Casa Blanca ha ofrecido aparejar, dólar a dólar, el gasto en el muro al financiamiento de sistema de salud como manera de atraer el apoyo de legisladores de la oposición.

Pero hasta ahora los demócratas no han aceptado la oferta y esperan que el Ejecutivo cumpla con el programa de subsidios de Ocamacare mediante una asignación de recursos o mediante desembolsos del departamento de Salud y Servicios Humanos.

El presidente Trump parece querer usar eso como palanca para lograr los recursos para su plan fronterizo. El domingo envió un mensaje desde su cuenta de Twitter que dejaba clara esa intención. Y a lo largo del lunes siguió insistiendo en vincular la construcción al combate al narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal.



“Obamacare está en serios problemas. Los demócratas necesitan mucho dinero para mantenerlo funcionando, de otra manera se muere mucho antes de lo que cualquiera habría pensado”.



ObamaCare is in serious trouble. The Dems need big money to keep it going - otherwise it dies far sooner than anyone would have thought.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017