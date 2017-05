Trump se queja del nombramiento de un fiscal independiente para el 'Rusiagate' y habla de la "mayor caza de brujas" de la historia de EEUU

El presidente Donald Trump salió este jueves en su cuenta de Twitter a criticar el nombramiento de un fiscal independiente para la investigación del 'Rusiagate'. En una serie de tuits, el presidente se quejó de que estamos ante "la mayor cacería de brujas de la historia estadounidense".



This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!



El presidente criticó que "con todos los actos ilegales que se produjeron en la campaña de (Hillary) Clinton y la administración de (Barack) Obama, nunca se nombró un fiscal especial".

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017