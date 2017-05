Trump defiende su "derecho absoluto" a compartir "hechos" con Rusia, pero no aclara si reveló información clasificada

El presidente estadounidense Donald Trump defiendió este martes en Twitter su "derecho absoluto" a compartir "hechos" con Rusia, sin aclarar si reveló información "altamente clasificalda" como reveló el diario The Washington Post un día antes.



As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017



Trump publicó dos mensajes en la mañana afirmando que "como presidente quería compartir (información) con Rusia (en una reunión agendada en la Casa Blanca)" y especificó que "tengo el absoluto derecho a hacerlo".



publicidad

El presidente especificó que compartió "hechos relacionados con terrorismo y la seguridad en los vuelos". Según afirmó, las razones fueron "humanitarias" y para que Moscú "Intensifique su lucha contra ISIS y el terrorismo". Precisamente, la semana pasada funcionarios estadounidenses avanzaron que estaban estudiando la posibilidad de prohibir el uso de computadoras portátiles en todos los vuelos provenientes de Europa.



...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Operación en riesgo

La defensa de Trump se produce un día después de que los diarios The Washington Post y The New York Times revelaran que había compartido información "altamente clasificada" sobre Estado Islámico al ministro de Relaciones Exteriores y al embajador de Rusia en el encuentro que sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca.

El presididente de Estados Unidos tiene una amplia autoridad para compartir información clasificada, por lo que los analistas no creen que haya cometido ningún acto ilegal, como hubiera ocurrido con cualquier otra persona revelando dicha información.

Sin embargo, las fuentes aseguraron a The Washington Post, información que luego fue confirmada por varios medios, que con su acción, el mandatario puso en riesgo una fuente de inteligencia clave sobre el grupo extremista que quiere instaurar un califato en Siria e Irak.



publicidad

También dijeron que la información provino de un socio de Estados Unidos a través de un acuerdo de inteligencia considerado tan sensible que algunos detalles ni siquiera han sido brindados a países aliados de Estados Unidos y funcionarios de seguridad dentro del gobierno estadounidense.

El socio no había autorizado a Estados Unidos a compatir la información con Rusia y, según las fuentes de The Washington Post, el haberlo hecho pone en riesgo la cooperación de un aliado con acceso a las redes internas de Estado Islámico.

Trump describió, según los medios, cómo Estado Islámico estaba tramando un ataque e incluso especificó la ciudad donde sería perpetrado.

Moscú, ni confirma ni desmiente porque "es un disparate"

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rehusó confirmar o desmentir la información que calificó de "absurda".

"Para nosotros no es un problema, es más un sinsentido ", dijo Peskov preguntado por la prensa."No es un asunto para confirmar o negar, es un completo disparate", agregó en declaraciones recogidas por AFP.

El asesor de Seguridad Nacional HR McMaster rechazó en la noche del lunes que se hubiera transferido la información, asegurando que él estuvo presente en la sala. McMaster catalogó los reportes de "falsos" y aseguró desde la Casa Blanca que en la reunión en cuestión "el presidente y el canciller revisaron las amenazas comunes de organizaciones terroristas, incluyendo amenazas a la aviación".



publicidad

Cortafuegos

Según publicaron los dos diarios, después de que el presidente revelara los detalles sobre el Estado Islámico, diversos funcionarios se vieron obligados a tratar de controlar la situación, que podía poner en peligro operaciones contra el grupo terrorista, y alertaron a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional.