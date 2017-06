Trump anuncia el nombre de su candidato para director del FBI justo 24 horas antes de que Comey testifique en el Congreso

El presidente Donald Trump va a nombrar a Christopher A. Wray, quien trabajó bajo la administración de George W. Bush, como nuevo director del FBI, según anunció en su cuenta de Twitter.



I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017