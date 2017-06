Trump afirma que no tiene ninguna grabación de sus conversaciones con el exjefe del FBI James Comey

El presidente Donald Trump afirmó vía Twitter que no hizo ni tiene ninguna grabación de sus conversaciones con el exjefe del FBI James Comey. Esta afirmación entra en contradicción con lo que el propio presidente había sugerido días atrás en torno a que daría a conocer cintas de sus conversaciones con Comey, a quien despidió a principios de mayo, pese a que era una de las figuras importantes detrás de las investigaciones sobre las posibles conexiones entre su campaña presidencial y el hackeo ruso a los comicios.

"Con todos los reportes recientes de vigilancia electrónica, interceptaciones, desenmascaramiento y fugas ilegales de información, no tengo idea si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero no hice, y no tengo, tales grabaciones", tuiteó el presidente desde su cuenta @realDonaldTrump.



En esta ocasión, el presidente no explicó por qué hizo la sugerencia anteriormente de que había grabado conversaciones con Comey.



...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017