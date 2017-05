Trump amenaza a Comey sobre filtraciones a la prensa: "Más vale que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones"

El presidente Donald Trump le envió este viernes por la mañana una velada amenaza para que no filtre información a la prensa, tres días después de haberle despedido intempestivamente de la jefatura del FBI.

"Más vale para James Comey que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar (información) a la prensa", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. No quedó claro de inmediato si existen realmente grabaciones sobre lo que ambos hablaron.



James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017