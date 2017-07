"Tonta como una roca" y "loco": Trump no se detiene y vuelve a atacar en un tuit a periodistas de MSNBC

De nuevo el presidente Donald Trump volvió a atacar a la pareja de periodistas del programa 'Morning Joe' de MSNBC, Mika Brzezinski y Joe Scarborough, con lo que la controversia sobre bullying, sexismo y acusaciones sin base de parte del mandatario continúan.

Trump escribió su tuit desde su club de golf en Nueva Jersey donde pasará el receso del 4 de julio. A Brzezinski la llamó "tonta como una roca" y a Scarborough "loco" y aunque dijo que "no son malas personas", no parece haberlo afectado la ola de críticas de todo el espectro del mundo de la política en Washington que indicó que el mandatario debería comenzar a portarse como comandante en jefe de EEUU.



Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017