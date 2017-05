Rusia tenía información "humillante" de Trump durante la campaña electoral, según CNN

Funcionarios del gobierno ruso afirmaron que tenían información "humillante" de Donald Trump y de algunas personas de su entorno durante la campaña presidencial, informó CNN.

Según la televisión, dicha información era de naturaleza financiera y fue interceptada por los servicios de inteligencia estadounidense en varias conversaciones telefónicas que tuvieron los funcionarios rusos. Una de las fuentes sostuvo que los mensajes indicaban que Moscú creía tener la "habilidad de influenciar el gobierno (de Trump) gracias a la información humillante".

La exclusiva de CNN se produce en un momento en el que la investigación sobre los lazos del entorno de Trump con el Kremlin domina el debate político. A mediados de mayo se supo que Trump despidió a James Comey, director del FBI, después de pedirle que abandonara la pesquisa que realizaba sobre su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, personaje central del 'Rusiagate'.

Tras el despido de Comey, el Departamento de Justicia nombró un fiscal especial para continuar la investigación, un hecho que criticó Trump afirmando que era la "mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos".

Este lunes, The New York Times publicó que el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunió con un banquero aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, para supuestamente establecer un canal secreto y directo con Moscú.



¿Información exagerada?

CNN especificó que las fuentes consultadas aclararon que la supuesta información comprometedora en manos de los rusos "podría haber sido exagerada o incluso inventada" como parte de la campaña de desinformación que el Kremlin puso en marcha para influenciar en las elecciones presidenciales, en las que finalmente se impuso Trump a Hillary Clinton.

"Los rusos podrían haber exagerado su creencia en poder influir", declaró una de las fuentes a CNN.

En todo caso, las conversaciones mostraron a la inteligencia estadounidense que Moscú estaba trabajando para interferir en el proceso electoral, incluso si la supuesta información no fuera cierta.

La Casa Blanca negó la información. "Esta es otra tanda más de afirmaciones falsas y no verificadas hechas por fuentes anónimas para difamar al presidente", dijo un portavoz del gobierno. "La realidad es que una revisión de los ingresos del presidente de los últimos 10 años demostró que prácticamente no tenía vínculos financieros. Parece que no hay límites para los opositores políticos del presidente que desean perpetuar esta falsedad", añadió.



Los abogados del presidente publicaron recientemente una carta en la que afirmaban que las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos 10 años no mostraban, "con algunas excepciones", ingresos provenientes de Rusia.

Trump ganó dinero gracias al concurso Miss Universo celebrado en Moscú en 2013, así como por una venta de una propiedad en Florida a un multimillonario ruso.