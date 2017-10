¿Qué se sabe y qué no se sabe del ataque en Níger en el que murieron 4 soldados de EEUU?

Mientras sigue viva la polémica por la malograda llamada de condolencia que el presidente Donald Trump hizo a la viuda del sargento La David Johnson, uno de los cuatro militares estadounidenses muertos en una emboscada en Níger, muchas preguntas se hacen sobre la naturaleza de la operación en el país africano.

Este lunes, la viuda de Johnson muerto en acción en Níger, dijo que el presidente: "Me hizo llorar incluso más", al no recordar el nombre de su esposo y decirle que él sabía para lo que se había enlistado en las fuerzas armadas.

Myeshia Johnson dijo a ABC que "estaba muy molesta por el tono de su voz y cómo lo dijo" y que apoya "100 por ciento" lo que dijo la congresista por Florida Frederica Wilson, quien fue la primera que dio a conocer la manera en que manejó la llamada el presidente.

Wilson dijo que las palabras de condolencias de Trump a la madre de un soldado caído fueron insensibles. Trump y el jefe de gabinete, John Kelly, atacaron a Wilson por publicitar la llamada de Trump y este lunes, incluso después de que hablara la viuda del sargento, el presidente tuiteó insistiendo que su conversación con ella fue "respetuosa" y que recordó el nombre del soldado caído.



I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!