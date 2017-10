Trump "me hizo llorar": habla la viuda de soldado muerto en Níger tras controvertida llamada del presidente

En una entrevista al programa Good Morning America de ABC, la viuda del sargento La David Johnson muerto en acción en Níger, dijo esta mañana que "no tiene nada que decir" al presidente Trump tras la llamada que le hizo la semana pasada para darle las condolencias: "Me hizo llorar incluso más", luego de que el mandatario le indicó que su esposo muerto sabía para lo que se había enlistado en las fuerzas armadas.

Myeshia Johnson dijo que "estaba muy molesta por el tono de su voz y cómo lo dijo". La viudad del sargento también indicó que apoya "100 por ciento" lo que dijo la congresista por Florida Frederica Wilson, quien fue la primera que dio a conocer la manera en que manejó la llamada el presidente Trump. "No lo inventó", dijo la viuda para rebatir justamente la expresión que usó Trump para descalificar a la congresista.



El sargento murió en Níger el pasado 4 de octubre junto a otros tres militares estadounidenses durante un ataque de Estado Islámico.

Hubo críticas en un principio debido a que la Casa Blanca no dio ninguna declaración pública poco después de saberse de la muerte de los efectivos militares. Cuando Trump reaccionó y luego le dio la condolencia a los familiares de los caídos, surgió esta versión sobre cómo manejó la llamada y lo aparentemente indignada que estuvo la viuda tras escuchar la manera en que Trump se refirió a su marido en la llamada telefónica.

"No dije nada, solo escuché", señaló Myesha Johnson, que recibió los restos de su esposo en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado martes. En la entrevista de este lunes a George Stephanopoulos, la viuda lamentó no haber podido ver los restos de su esposo por última vez, una decisión que toman las fuerzas armadas cuando el cuerpo del caído queda en muy malas condiciones.



"¿Por qué no pude ver a mi esposo? Cada vez que pedí verlo no me dejaron", dijo este lunes. "No me mostraron ni un dedo, una mano. Conozco a mi esposo de pies a cabeza. No me mostraron nada", agregó. "No sé lo que está en ese ataúd. Podría estar vacío".

Toda la situación que rodeó la reacción de la Casa Blanca y la del propio Trump tras la muerte de los cuatro militares elevó nuevamente las críticas sobre cómo el gobierno republicano está manejando situaciones de crisis, en este caso por la aparente insensibilidad del mandatario en temas tan delicados como el de los caídos en acción.

Este lunes el presidente Trump insistió que su conversación vía telefónica con la viuda fue siempre respetuosa y que no olvidó su nombre, algo que los testigos de la llamada refutan. "(El presidente Trump) no pudo recordar el nombre de mi esposo... Eso fue lo que más me hirió", dijo Myesha Jonhson.



El presidente no estuvo presente en los funerales de los soldados este fin de semana y según los reporteros que cubren la Casa Blanca y que estaban de guardia indican que Trump estuvo este sábado en su club de golf en Virginia, el Trump National Golf Club.

El jefe del gabinete de Trump, John Kelly tuvo que salir en defensa del presidente luego de que la congresista Wilson catalogó a Trump de "insensible" luego de escuchar su conversación telefónica con Myeshia Johnson.



Kelly aseguró que quedó "anonadado" y con el "corazón roto" cuando escuchó a la congresista divulgar el contenido de la llamada, que debió ser privada, en distintos canales de televisión. "La única cosa que pude hacer para contener mis pensamientos fue irme a caminar entre los mejores hombres y mujeres de la tierra", en el cementerio de Arlington, contó.



También señaló que la muerte de los cuatro militares en la emboscada en Níger está siendo investigada, en medio de las críticas de algunas voces, incluyendo congresistas, que piden al Pentágono aclarar detalles de la operación.

La viuda de Johnson, en estado y con dos hijos menores de edad, quiere que sean respondidas muchas interrogantes en torno a cómo murieron los soldados, especialmente su marido, cuyo cuerpo fue recuperado 48 horas después de que fueran sacados vía aérea sus otros tres compañeros muertos.

"No sé cómo lo mataron, dónde lo mataron, nada", dijo Myeshia Johnson.