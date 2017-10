"La Casa Blanca se ha convertido en una guardería para adultos": la respuesta de un senador republicano a los ataques de Trump

El senador republicano por Tennessee, Bob Corker, le respondió sarcásticamente vía Twitter a los ataques que también en esa red social este domingo le había lanzado el presidente Donald Trump.

"Es una pena que la Casa Blanca se haya convertido en una guardería para adultos. Alguien obviamente se distrajo esta mañana", tuiteó el senador Corker, un contraataque que en poco tiempo se viralizó.



El mensaje del senador llegó luego de una serie de tuits con los que el presidente criticó a Corker por su decisión de retirarse del Senado supuestamente luego de haberle "rogado" apoyo a Trump, algo que el presidente le habría negado según dice.



"El senador Bob Corker 'me rogó' que lo respaldara para la reelección en Tennessee. Le dije 'NO' y se retiró (dijo que no podía ganar sin mi apoyo). También quiso ser secretario de Estado, dije 'NO GRACIAS'. ¡Él también es en gran parte responsable del horrible acuerdo con Irán!", tuiteó el presidente. El senador de Tennessee había sonado como un posible candidato para la posición de secretario de Estado tras la victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales.







"Por tanto, yo esperaría plenamente que Corker sea una voz negativa y se interponga en el camino de nuestra gran agenda. ¡No tenía las agallas para competir!", añadió en un tercer tuit.



Corker, que ejerce como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, anunció semanas atrás su retiro del Senado.

El senador por Tennessee ha sido un crítico de Trump en los últimos meses especialmente luego de la reacción del presidente tras la protesta de supremacistas blancos a principios de agosto en Charlottesville, Virginia, en las que un atropello intencionado acabó con una manifestante antiracismo muerta.

La máxima tensión en el ya desgastado vínculo entre ambos republicanos fue la semana pasada, cuando Corker fue consultado por las supuestas tensiones entre Trump y el actual secretario de estado, Rex Tillerson, que fueron reportadas por varios medios.



"Creo que el secretario Tillerson, el secretario de Defensa, James Mattis, y ( el jefe de Gabinete de la Casa Blanca) John Kelly son aquellas personas que ayudan a separar nuestro país del caos", dijo Corker, algo que fue interpretado en la Casa Blanca como un golpe a Trump.





No es la primera vez que Trump ataca al senador por Twitter. En agosto pasado el presidente ya había publicado en Twitter mensajes burlones dedicados a Corker y su futuro en el Congreso luego de que el senador lo criticara.

"No ha demostrado entender el carácter de esta nación (...) el presidente todavía no ha podido demostrar la estabilidad ni parte de la competencia que necesita", dijo Corker refiriéndose a la equiparación que Trump hizo entre los supremacistas blancos y los antirracistas de Charlottesville al decir que había "violencia y gente buena de ambos lados".

Corker también advirtió que sin eso, "nuestra nación va a pasar por un gran peligro" y pidió un "cambio radical" en la Casa Blanca.



La respuesta de Trump en aquella oportunidad a través de la red social fue: "Extraña declaración la de Bob Corker considerando que él constantemente me pregunta si debe o no volver a competir (en las elecciones) en 18. ¡Tennessee no es feliz!"