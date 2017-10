Un poderoso senador republicano dice que la imprudencia de Trump puede desatar la III Guerra Mundial

El senador republicano por Tennessee Bob Corker dijo en una entrevista con The New York Times publicada el domingo por la noche que la "imprudencia del presidente" puede llevar a EEUU y a otros países "a una Tercera Guerra Mundial", en un extraordinario reproche a un mandatario del mismo partido.

La declaración es una escalada del cruce de ataques entre Corker y Trump, antiguos aliados. Corker dijo en la entrevista que Trump estaba tratando su oficina como si fuera "un reality show", haciendo amenazas temerarias hacia otros países que podrían situar a la nación camino un conflicto armado.

"Me preocupa (...) Tendría que preocupar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación", dijo Corker al Times. Solo horas después de la entrevista, Trump volvió a publicar este lunes un tuit beligerante contra Corea del Norte.

"Nuestro país ha tratado de negociar sin éxito con Corea del Norte por 25 años, dando miles de millones de dólares y consiguiendo nada. ¡La política no ha funcionado!"



Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!