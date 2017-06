Que Donald Trump coloque cualquier mañana mensajes contra los medios de comunicación cuya cobertura crítica no es de su agrado no es noticia. Pero sí lo es cuando el presidente hace una referencia que suena a amenaza extorsiva contra una de las mayors empresas del mundo.

Este martes arremetió una vez más contra The Washington Post , que la víspera había publicado la información de que la revista Time había pedido a la organización del magnate retirar las portadas falsas de revistas en las que aparece Trump como centro de una edición ficticia en la que se alaba su éxito en el programa de TV The Apprentice y que están desplegadas en algunos de sus clubes de golf.



“El #AmazonWashingtonPost, a veces señalado como el guardián de Amazon no pagando impuestos de internet (que deberían) es NOTICIA FALSA”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.



The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2017