The Washington Post: Trump exhibe portadas falsas de la revista Time en sus clubes de golf

Una portada real de la revista Time (izqda.) y la portada falsa en los clubes de golf de la Trump Organization The Washington Post

El diario Washington Post descubrió que el presidente Donald Trump exhibe fotos enmarcadas de una portada de la revista Time en varios clubes de golf de su propiedad.

En la portada se ve una foto de Trump y titulares favorecedores: "Donald Trump: ¡The Apprentice es un triunfo de la televisión!", se lee en el titular más grande. Sobre la cabecera de la revista se lee otro titular con grandes letras mayúsculas: "¡TRUMP ESTÁ PEGÁNDOLA EN TODOS LOS FRENTES... INCLUIDA LA TV!"

La revista confirmó que la portada, del 1 de marzo de 2009, es falsa. Según el diario, la revista solicitó a la Organiación Trump en la tarde del martes después de la publicación del artículo que retire las imágenes falsas.

La Trump Organization no respondió a preguntas del diario sobre quién creó la portada y por qué estaba siendo exhibida en sus clubs de golf. La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders no respondió si Trump sabe que la portada no es real.

"No podemos comentar sobre la decoración de los clubs de golf de Trump de una manera u otra", dijo la portavoz en un correo.