Juicio a Trump: los demócratas se enfrentan a puerta cerrada por el 'impeachment' al presidente

La posibilidad de impulsar un juicio político contra Donald Trump está dividiendo a los demócratas. Así quedó patente este martes cuando se inició una batalla dialéctica durante la última reunión del caucus del partido.

La cuestión que esta fracturando el partido es si deben seguir una estrategia política -con la información que hoy se conoce- para impulsar lo que en inglés se conoce como 'impeachment' por el 'Rusiagate' y su posible obstruccion de la justicia en esta pesquisa que busca aclarar los contactos del entorno del presidente con Moscú.

Así, el congresista Mike Capuano, representante por Massachusetts, se lanzó a criticar a su compañero Brad Sherman, de California, calificándolo como una maniobra egoísta sus esfuerzos para avanzar en el jucio a Trump y destacando que podrían ser contraproducentes para los demócratas. Sus palabras, que se realizaron en un encuentro privado, fueron reveladas por The Hill y Politico, citando personas que estuvieron en la reunión.

Capuano defendió ante sus colegas que debían sopesar en privado este paso antes de hacerlo público. Sus palabras fueron dirigidas directamente a la iniciativa de Sherman que ha comenzado a circular el boceto de un artículo sobre el juicio político debido al despido de James Comey, director del FBI que estaba al frente de la investigación del 'Rusiagate', y ha afirmado que puede que lleve el tema a la Cámara de Representantes para ser discutido.



"Las emociones están muy a flor de piel. Estos temas tienen implicaciones políticas y gubernamentales", dijo el político de Massachusetts. Pero, al parecer, no es el único que se muestra reticente.

Diversos líderes demócratas han mostrado su indignación por el paso dado hacia el juicio político porque, según afirman, por ahora no hay información suficiente para poder llevarlo a cabo y prefieren esperar a las investigaciones que se están realizando en el Congreso para aclarar la supuesta coordinación de la campaña de Trump con el Kremlin.

En la discusión también intervino Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara, quien ha tratado de bajar el tono sobre el juicio político. Según estos medios, la congresista por California mostró su apoyo a Capuano al afirmar que la oposición al gobierno de Trump debe enfocarse en los temas más cercanos a los electores, como la economía, y dejar que las investigaciones continúen su curso.

Más críticas

Pero estas no fueron las únicas críticas que tuvo que aguantar Capuano. Joseph Crowley, el presidente del caucus, subrayó que es necesario que "haya una discusión entre nosotros antes de que un tema de esta magnitud se lance hacia delante".

Toda esta batalla se produce después de que Comey testificara la semana pasada en el Senado y afirmara que entendió que el presidente le pedía abandonar la investigación contra Michael Flynn, su exsecretario de Seguridad Nacional y pieza clave del 'Rusiagate'.



En todo caso, Sherman, que estuvo presente durante todo el tiempo en el la reunión donde fue duramente señalado, no es el primer demócrata en lanzar la idea del juicio político. Su compañero Al Green, congresista de Texas, fue el primero en lanzar la idea a mediados de mayo.



“Hoy me presento aquí para reclamar que se haga un juicio político al presidente de Estados Unidos por obstruir la justicia”, dijo el representante demócrata en el Congreso por el distrito 9 de Texas. Su petición llegó al día siguiente de que The New York Times publicara un memo de Comey -que él mismo afirmó era real posteriormente- en el que indicaba no seguir con la pesquisa de Flynn. Green explicó que su petición se debía a que "la democracia está en riesgo".

Tras su declaración, Green recibió insultos y hasta amenazas de muerte.